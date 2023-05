Anamá Ferreira explotó contra sus compañeros y abandonó un programa en vivo

Durante la emisión de este miércoles, el tema de debate eran los looks de los músicos y famosos en la alfombra roja de los Premios Gardel, entregados este martes a la noche.

La brasileña analizaba al outfit elegido por Wanda Nara, que acompañó a L-Gante a la ceremonia, pero sus compañeros de panel viraron la charla hacia la separación de la conductora de MasterChef e ignoraron su apreciación sobre la moda.

Anamá Ferreira se fue a los gritos del estudio donde graban Gossip

Entonces, la ex modelo se enfureció ya que sintió que le estaban faltando el respeto y se levantó de la mesa. "Ustedes solo saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. Yo no puedo hablar de nada. Dije que Wanda estaba vestida de Versace y me dicen: '¿a quién le importa?'", señaló.

Acto seguido, Anamá tomó su abrigo y su cartera y comenzó a retirarse del estudio. "¡Me hartaron! Esto no es para mi. Yo vine acá a trabajar, a contar cosas lindas. ¡Yo de acá me voy!", exclamó a los gritos ante la reacción del resto del panel que le aseguraban que se trataba de una broma. "Te estábamos chicaneando", le comentó Smith.

Antes de abandonar definitivamente el estudio de Net TV, apuntó directo a la conductora. "Vos Pilar, la conductora, hacerme eso... Por rubia nomás", exclamó y aseguró que renunció al programa.