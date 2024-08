Alfa de Gran Hermano fue internado de urgencia por una neumonía: qué pasó

Luego, en diálogo con el portal Infobae, Walter Santiago reveló: "Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio". De esta manera, pudo valerse por sí mismo y esto lleva cierta tranquilidad a sus seguidores.

Embed - Alfa Walter Santiago en Instagram View this post on Instagram A post shared by Alfa Walter Santiago (@alfa_walter)

Por otro lado, su hermano Sergio también habló con este portal y agregó: "No es algo preocupante, para nada. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones". Así, el ex-Gran Hermano parece estar atravesando un momento complicado de su vida que lo lleva a no estar tranquilo ni bien de salud.

Ante este posteo, el humorista Pablo "Mago sin Dientes" Cabaleiro decidió comentar para enviarle todo su cariño de forma pública: "¡Ahora hay que cuidarse!". Con todo esto, Alfa parece estar contenido por las personas más cercanas a él y se espera que vuelva a su casa lo más pronto posible.

La abrupta decisión de Furia de Gran Hermano que sorprendió a su fandom: "Ya cumplí un rol en..."

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione reveló que no volverá a aparecer en televisión porque no quiere seguir "dándole de comer", algo que tomó por sorpresa a su fandom.