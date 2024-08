La abrupta decisión de Furia que sorprendió a su fandom: "Ya cumplí un rol en..."

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Juliana "Furia" Scaglione reveló que no volverá a aparecer en televisión porque no quiere seguir "dándole de comer" , algo que tomó por sorpresa a su fandom.

Durante su visita al programa Toda, parte del streaming Carajo, Furia comenzó por revelar: " Yo creo que yo ya cumplí un rol en la televisión . Ya pasaron 7 meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí. Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento ". De esta manera, se despidió de esa parte de los medios para la sorpresa de todos.

Luego, Scaglione explicó: "Si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena me parece que estaría copado trabajar acá pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan no". Así, dejó en claro que le parece un lugar violento, algo que fue un tanto irónico para los oyentes teniendo en cuenta de quién venía esa declaración.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano Telefe Tras rescindir con Telefe, Furia reveló que abandona la televisión. Redes sociales

Para finalizar, Furia recordó: "Hoy tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos". Vale recordar que Juliana no le agradeció a la diva por sus palabras, sino que se elogió a sí misma en su lugar.

Embed Furia explicando por qué no quiere llegar a la televisión:



Furia: Yo ya cumplí un rol en la TV… es momento de darme a mi, y creo que la tele no será el lugar correcto.#GranFuria pic.twitter.com/FO0Hvei2nG — (@N1LEY) August 5, 2024

