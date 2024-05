Alexandra Daddario aprovechó la playa para lucirse con una microbikini total black furor de la moda

La estrella de The White Lotus lució un traje de baño negro , uno de los tonos favoritos de las famosas para este 2024. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha de tiro alto con tiras de ajuste en ambos lados de la cadera. Además, completó su outfit con unos lentes de sol estilo aviador .

La estrella se encuentra en un gran presente laboral y personal, participando de diversos proyectos y eventos. Así fue que en el último fin de semana se mostró en la carrera de la Fórmula 1 que se desarrolló en Miami. Obviamente, compartió su outfit en sus redes sociales y sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios a esas fotos y a las de su descanso vacacional.

Celeste Muriega vistió una microbikini a orilllas del mar y marcó tendencia con su look. La modelo se tomó algunas fotos bailando y sorprendió a sus seguidores. Eligió un outfit playero que causó furor, demostrando su fanatismo por los trajes de baño. Nuevamente, compartió su conjunto en redes sociales y demostró por qué es una de las influencers más importantes de la moda.

La bailarina eligió un conjunto de dos piezas muy canchera para posar cerca del agua. La influencer eligió un traje de baño con un estampado animal print que se encuentra entre las tendencias más importantes de este momento en el mundo de la moda. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless. Además, completó su look al elegir tener el pelo atado con una clásica cola de caballo bien tirante.

“A un día (atrasado) del Día Internacional de la Danza. Sí, se me pasó...”, escribió en el texto de la publicación junto a varios emojis. En poco tiempo sumó miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus fans en Instagram, los cuales ya superan el millón de seguidores. De esta forma, Celeste Muriega confirma que es una de las personalidades más destacadas no solo en el mundo del espectáculo, sino también de la moda.

