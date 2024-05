A la moda: Elizabeth Hurley disfrutó de la playa con una microbikini total black

La actrizi y modelo Elizabeth Hurley, de 58 años, llamó la atención al vestir una microbikini en las Islas Maldivas y compartió un video en su cuenta de Instagram en donde mostró los detalles de su nuevo look. En el reel se la puede ver posando con un traje de baño que es una de las tendencias del momento.

Elizabeth Hurley completó su look con unos lentes de sol XXL y un bolso de playa, una combinación ideal para pasar una tarde bajo el sol y cerca del mar. En poco tiempo su publicación sumó miles de "me gustas" y comentarios, en donde sus fans elogiaron su estilo y su look. Nuevamente, confirmó que es una referencia en el mundo del espectáculo y de la moda, gracias a su especial atención que le presta a las novedades fashionistas.

A todo moda: cómo es la microbikini multicolor con la que sorprendió Sofía Zámolo

Sofía Zámolo combinó una microbikini y un sombrero y marcó tendencia. La modelo eligió un conjunto de dos piezas muy coloridas para disfrutar de las playas de Tulum. Con este diseño de alto impacto sorprendió a sus seguidores y marcó la pauta de lo que viene en el mundo de la moda.

Atenta a las novedades, la modelo subió a su perfil de Instagram algunas fotos en las que mostró los detalles de su nuevo conjunto. Desde Tulum, México, en donde viajó para disfrutar de sus paradisíacas playas, dio a conocer algunos diseños que marcarán tendencia a lo largo del 2024. Entre estos se encuentra este conjunto multicolor.

La influencer eligió un traje de baño de dos piezas en tonos fucsia, turquesa y blanco. El diseño cuenta con un estampado abstracto, con líneas horizontales de diferentes colores. En la parte superior se pudo ver un corpiño simple de molde triangular, mientras que para la parte inferior optó por un estilo colaless junto a un pareo rosado.

Completó su look con un sombrero de mimbre en marrón claro, lentes de sol circulares de color negro y ojotas marrones que hicieron juego con el resto del outfit.

“Segunda parada de nuestra luna de miel (...) Playa, yoga, ping pong y voley. Bailamos, comimos riquísimo en sus restoranes italiano, japonés, sushi y mediterráneo, y nos hicimos unos masajes espectaculares”, escribió Sofía Zámolo en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron miles de "me gustas" y comentarios elogiando su look y su estilo.