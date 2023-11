Alejandro Sanz habló en los Latin Grammy sobre su presente tras sufrir problemas de salud mental

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltrendesanz/status/1725269332421173305&partner=&hide_thread=false . @AlejandroSanz cuenta que está preparando nueva música para el próximo año. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/MEeQxGwfOS — Club El Tren de Sanz (@eltrendesanz) November 16, 2023

Durante una breve rueda de prensa, comentó: "Estoy trabajando ya en los nuevos temas para ir sacando música a principios del año que viene y en, algún momento, poder sacar el álbum nuevo". Algo que alegró a los fanáticos ya que despejó su estado actual tras los mensajes preocupantes.

El español se mostró optimista con lo que viene para él y destacó : "Todo el mundo se ha volcado para que salga lo mejor posible. Y, bueno, la que han liado, ¿no? La que hemos liado entre todos". Más alla del anuncio, Alejandro se sinceró y explicó que todavía se pone nervioso en las entregas de premios. Asimismo expresó que está "muy bien" a nivel de salud mental: "Ya estamos en ello", recalcó.

Alejandro Sánz en los Latin Grammys: premios y show en vivo

La presencia de Alejandro Sanz en los Latin Grammy se debió a que estuvo nominado en la categoría de la grabación del año por Correcaminos, además de que NASA, junto a Camilo aparecía en la lista de canciones nominadas como la mejor del año. Si bien no se llevó el galardón, se lo notó muy feliz por estar presente.

Además, se presentó en vivo y realizó una versión de Corazón partío, uno de sus grandes éxitos que cosechó en su extensa carrera.

Por último, el artista español aprovechó a dar un discurso en la previa de su presentación. "Buenas noches, amigos y amigas, esta noche hay tres cosas que me hacen sentir especialmente orgulloso, ser español, ser músico y ser miembro de la Academia Latina de la Grabación".

Y añadió: "Querida familia de la música bienvenidos a Sevilla, esta noche celebramos a la música que es en los momentos buenos y en los no tan buenos un faro de esperanza. Celebramos la música como la voz de la belleza, la paz y la hermandad, en medio del ruido y el dolor de la música, la música tiene ese poder y puede curar cualquier 'corazón partío".

El alarmante mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans: "No estoy bien"

El alarmante mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans: "No estoy bien". El cantante español aseguró en redes sociales que está "triste y cansado" y que "a veces no quiero ni estar". El texto tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se angustiaron ante el mal momento personal que atraviesa el artista.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comienza el breve texto publicado anoche en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.