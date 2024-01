Alan reveló que recibe información de la producción de Gran Hermano 2023

A través de un clip viral, se puede escuchar a Alan revelarle la información a Agostina. En un primer lugar, el chivilcoyano confesó: " Me tengo un poco de fe porque me siempre shippearon con Sabrina . Siempre está ese tema entre nosotros ".

Si bien estas palabras no parecen tener ningún problema, lo polémico llegó después: "De hecho, cuando fui al confesionario a prometer algo, ellos me tiraron un palo como que vaya para ese lado, quieren eso, ¿entendés?". Tras escuchar esto, las redes sociales explotaron en contra de Alan, quien no es muy querido por la audiencia.

Así, resurgió la polémica alrededor de la eliminación de Catalina Gorostidi, ya que aseguran que ese día se tendría que haber ido Alan Simone con el porcentaje de la santafesina. Por otro lado, es uno de los favoritos para ser el séptimo u octavo en irse de Gran Hermano 2023, por lo que el público está muy pendiente.

Gran Hermano de luto: murió un exparticipante y finalista del reality

El éxito del ciclo de Telefe Gran Hermano, que conduce Santiago del Moro, genera la atención de los televidentes y de todos los fanáticos que siguen las distintas instancias del juego. Esta vez se conoció una triste noticia sobre un concursante americano del reality en España.