Gran Hermano: el íntimo momento que vivieron Furia y Lucía

En una charla entre ambas, una de las favoritas de la casa confesó que la pasó muy mal después de la muerte de su papá. "Mis hermanos no me hablaban y me re enojé mal", reveló.

Dentro de la casa de Gran Hermano 2023, Juliana "Furia" Scaglione es una de las participantes favoritas del público. Sin embargo, la doble de riesgo de 32 años confesó que afuera las cosas no fueron fáciles e incluso, tras la muerte de su papá, pasó por "un periodo de no tener para comer".

"Me llaman que falleció mi papá y dije: 'me tengo que mover'. Yo a las 12 de la noche yendo con el documento de mi viejo, firmando un papel con un tipo todo re siniestro, un lugar re oscuro, demasiado tétrico", le contó a Lucía Maidana durante una charla íntima en el jardín.

"Y mi hermana, en el mismo momento que termina el velorio, dice: 'vendamos todo'. ¿Qué? Re codiciosos, boluda. Nunca me preguntaron 'che, ¿te sentís bien? ¿Vas a vivir sola ahí adentro?'. No, todo el tiempo pensando en ellos. No me entra en el cerebro", sostuvo sobre sus familiares.

Juliana contó que son cinco hermanos y que no tiene buena relación con todos, a pesar de que ella se hizo cargo de muchas cosas luego de la muerte de su padre. "Cuando me fui de la casa, mi hermana me dice: 'dejame las llaves, yo voy a vivir ahí. Voy a poner la cochera en alquiler y voy a vivir de eso'. Ella le quería cagar la casa a todos", aseguró.

Furia le cuenta de su familia a Luchi P01 #GranHermano

Agregó que no es el primer conflicto de este tipo que tiene con su hermana mayor, quien según contó "hizo el testamento con mi abuela antes que fallezca y le cagó su parte a mi papá". En cuanto a su hermano Ezequiel, reveló que retomó el contacto hace poco tiempo.

"Se puso de novio con una mina que es una codiciosa de mierda. Cuando mi mamá estaba muy mal, la mina fue al hospital a decirle: 'firmame el terreno'. Mi mamá con cáncer, metástasis. Mi hermano desde joven salía con ella y no nos dejaba verlo, era muy celosa. Lo volví a ver cuando falleció mi papá", recordó.

"Yo pasé un periodo de no tener para comer porque tuve que pagar un montón de cosas de mi papá. Mis hermanos no me hablaban y me re enojé mal. ¿Por qué yo estoy pasando todo esto, que hice todo bien? ¿Por qué la vida me está castigando a mí? Ahora no puedo creer que estoy acá, por eso cuando la gente se queja no me gusta", concluyó.

Inminente eliminación de un participante de Gran Hermano por un cambio en las reglas del juego

La nueva edición de Gran Hermano sorprende tanto a televidentes como concursantes. Por un cambio en las reglas del juego, la mayoría de los "hermanitos" quedaron en placa y este domingo Santiago del Moro será el encargado de informar quién quedará eliminado.

Durante la semana, el conductor del programa le informó a los participantes que todos estaban en placa y el voto de la gente sería positivo. Por ende, el que menos votos positivos consiga tendrá que retirarse de la casa. Los nominados de la semana son Virginia, Zoe, Rosina, Denisse, Emmanuel, Alan, Sabrina, Lisandro, Nicolás, Bautista, Manzana y Martín.

Tu voto es POSITIVO #GranHermano Gala de Eliminación

DOM 22.00 por @telefe

Agostina, al ganar la prueba del líder de la semana, logró salir de placa y con ella salvar a Joel, Lucía y Juliana, conocida como "Furia".