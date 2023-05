Al Pacino será papá por cuarta vez los 83 años

Desde el año pasado, la pareja había desatado rumores del romance cuando fueron fotografiados juntos en el restaurante Felix Trattoria en Venice, California. Fuentes cercanas aseguraron a Page Six, que en realidad Al Pacino y Noor Alfallah ya estaban saliendo en silencio desde la pandemia.

“Ella está con Al desde hace algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre. Ella se mueve con gente adinerada de la alta sociedad y proviene de una familia con dinero”, sostuvo el medio especializado en Hollywood.

al pacino noviapng.png Al Pacino, de 81 años, está de novio con Noor Alfallah, de 28

Noor Alfallah es productora de cine. En la actualidad se desempeña como vicepresidenta de Lynda Obst Productions, que trabaja para la compañía Sony. Además, tiene contratos comerciales con la empresa Imagine Entertainment, donde también desarrolla emprendimientos audiovisuales.

Con la noticia confirmada, será el cuarto hijo que espera el actor. Es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la profesora de teatro Jan Tarrant, y también tiene a sus gemelos Olivia y Anton, ambos de 22, de su relación con Beverly D’Angelo, con quien estuvo en pareja desde 1997 hasta 2003.

En 2014, Al Pacino habló sobre su paternidad con el medio The New Yorker donde aseguró: "Soy responsable ante ellos. Soy parte de su vida. Cuando no lo soy, me molesta a mí y a ellos. Eso es parte de la gestalt".