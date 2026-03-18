"Ahí la tenés a la traidora": Momi Giardina rompió todos los códigos con Sofi Martínez La streamer reveló detalles de la vida privada de su amiga y tuvo que intervenir Nico Occhiato para que no siguiera adelante. + Seguir en







Las amigas terminaron limando sus asperezas en público. Redes sociales

La streamer Momi Giardina reveló que la periodista Sofi Martínez tiene un nuevo novio, aunque lo hizo sin nombrarla, pero reveló un detalle que la descubrió: "Ahí tenés a la traidora", resaltó la mediática.

Todo empezó cuando la bailarina hizo un enigmático comentario al aire: "Una amiga mía me contó algo que es fabuloso. Ella vio a alguien en Instagram, le pone seguir. El chabón al toque le pone seguir. Se dan like, empiezan a hablar…”, comentó.

En medio del misterio nombró al perro Willow, el nombre de una mascota que adoptó recientemente la comunicadora, y que es público para quienes están en el mundo del streaming y el programa Nadie dice nada.

"‘Me sale un viaje por un día a una provincia y yo acabo de adoptar un Willow, un perrito, un guau guau y no tengo con quién dejarlo’", contó Giardina que le dijo Martínez. Además, blanqueó que le pidió que le cuidara el perro casi sin conocerlo "sólo por Instagram".

En este momento, Nico Occhiato la cortó en seco y le preguntó si estaba segura deque el nombre del perro no era público: "El que acabas de dar", insistió y la mediática se retractó. "No se dieron ni un piquito. Ni un café. Le dejó a Willow... y así se conocieron”.

Embed - #NADIEDICENADA | ¿GHOSTEARON A SANTI? + NO PARAMOS DE QUEMAR GENTE La reacción de Sofi Martínez ante el descuido de Momi Giardina Sofi Martínez escribió una frase reveladora en sus historias de Instagram contra Momi Giardina, quien reveló su nueva relación: "Con amigas así, para qué enemigos", junto a un video de la bailarina comiendo pochoclos sin hacerse cargo de lo que había hecho. "Ahí la tenés a la traidora", cerró la periodista.