Agustina Cherri se sumó a la moda del momento y lució una microbikini estampada ideal para el verano

La actriz disfrutó el día bajo el sol con un look que marcó la tendencia de la temporada.

Como muchas famosas, la influencer visitó México para tomarse un descanso laboral y optó por el Caribe para aprovechar sus playas y el calor, lo que le permite además usar una de sus prendas favoritas: Las microbikinis. Así fue que se mostró sobre la arena blanca con un traje de baño estampado que marca tendencia en la temporada. Optó para sus fotos un modelo de dos piezas con corpiño estampado de base rosa con dibujos de palmeras y flores y, para la parte inferior, una bombacha total black lisa con moldería de colaless XXS . A su look le sumó un sombrero de mimbre en color natural con detalles en negro y un par de lentes de sol total black con vidrio superopaco.

Agustina Cherri microbikini Instagram

En poco tiempo, el posteo de la actriz acumuló más de 20 mil "me gusta" y reunió cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y el destino que visitó para descansar. Agustina Cherri es una de las famosas con mayor cantidad de seguidores en Instagram, con más de 2 millones y medio, por lo que cada look marca tendencia inmediatamente y genera impacto en el mundo de la moda.

Agustina Cherri microbikini Instagram

Cande Vetrano disfrutó Barcelona y lució dos microbikinis furor del verano: verde con brillos y total black

Candela Vetrano publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotos en donde se la pudo ver vistiendo dos microbikinis que estrenó en Barcelona. Uno de estos trajes de baño fue un conjunto verde con brillos, mientras que el otro contó con un diseño total black. La actriz se fotografió usando modelos que forman parte de las tendencias del momento.

Atenta a la moda, la influencer se mostró en la playa con looks de verano que se encuentran entre los más elegidos por las famosas. En una foto se la pudo ver con una microbikini verde con brillos, con un conjunto que incluyó un corpiño triangular y una bombacha colaless. Además le agregó un par de lentes de sol negros superopacos.

Cande Vetrano microbikini Instagram

En otra de las fotos de este carrusel, la actriz vistió un conjunto de dos piezas en total black. En esta ocasión usó un corpiño simple con moldería triangular y una bombacha ultracavada colaless, estilo taparrabos y con tiras de ajuste a ambos lados de la cadera. Completó su look con un gorro piluso a tono y un par de lentes de sol también negro que le dieron su estilo.

Cande Vetrano microbikini Instagram

Candela Vetrano se encuentra en Barcelona, España, junto a Andrés Gil, su novio, y amigos de la pareja. Desde sus playas se muestra marcando tendencia con sus microbikinis favoritas. Sus publicaciones en sus redes sociales acumularon miles de reacciones positivas y elogios por parte de sus fans, quienes le dejaron comentarios sobre su look y el destino que eligió para irse de vacaciones.