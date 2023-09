Lali Espósito y Cande Vetrano aprovecharon la playa y ambas lucieron en microbikini furor para el verano

Aunque por el momento no volvieron a cruzarse en un proyecto audiovisual, las dos mantienen la comunicación y suelen vacacionar juntas cuando la agenda lo permite. Así es que por medio de historias compartieron los looks que usaron para pasar el día en la playa. Candela Vetrano eligió una clásica bikini con molde triangular en tono negro y un pareo colorido para la parte inferior .

Además, optó por usar una gorra a tono. Por el lado de Lali, volvió a utilizar un conjunto azul que ya había compartido en sus redes sociales. La misma consistió de un conjunto con un corpiño con molde triangular que combinó con un pareo en el mismo tono. Las dos eligieron gafas para protegerse del sol y completar su look.

Lali Espósito Instagram

Lali se encuentra en estos momentos terminando su gira que la llevó a España, en donde realizó algunos shows para difundir su trabajo musical. En los días de descanso aprovechó para verse con su amiga de la infancia y compartir con sus seguidores el día a día de este momento. Estas historias además forman parte de un día especial, ya que pasearon toda la tarde con dos amigos que cumplían años y lo festejaron en un velero desde el que contemplaron el atardecer.

¿La nueva moda? Kim Kardashian salió de la pileta y se mostró con una microbikini fluorescente que será tendencia en el 2024

Kim Kardashian lució una microbikini fluorescente que sorprendió a sus seguidores y será tendencia en el 2024. La empresaria posó en el deck de su mansión con un traje de baño de dos piezas que se ilumina en la oscuridad. La modelo suele impactar con sus looks y esta no fue una excepción.

Como suele suceder, la influencer aprovecha su gran cantidad de seguidores para compartir su estilo que se impone en la moda y marca tendencia. En esta ocasión eligió un corpiño simple, con moldería triangular y una bombacha diminuta y colaless. Además, le sumó a su look un par de lentes de sol estilo futuristas con vidrio superopaco y marco plateado.

Kim Kardashian fluor microbikini Instagram

En su última publicación en su cuenta de Instagram, volvió a sacarse fotos desde su casa en Los Ángeles vistiendo una microbikini particular que sorprendió a sus seguidores. Las imágenes las tomó en el deck de su mansión en California y reunió millones de "me gusta" y miles de comentarios referidos a su look y a las instalaciones de su casa. Sin dudas la lider del clan Kardashian sigue marcando tendencia y anticipó la moda del verano próximo.