Agustina Cherri extraña al verano y lo recordó con una foto de sus vacaciones donde se lució en microbikini

Agustina Cherri recordó sus vacaciones con una microbikini bicolor y despertó nostalgia por los días soleados. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su reciente viaje a México, donde lució un look de playa que rápidamente se viralizó. Como fanática de los trajes de baño, la actriz eligió un conjunto de dos piezas en tonos contrastantes que llamó la atención de sus seguidores.

El look que eligió es un modelo clásico con toques modernos, compuesto por un corpiño triangular sencillo y una bombacha colaless con tiras ajustables a los costados, las cuales se atan en forma de moño. Este diseño combina una base en negro con breteles y tiras en un tono marrón claro. Para completar su look playero , la artista añadió un accesorio imprescindible para cualquier outfit veraniego: unos anteojos de sol semicirculares en negro total, con un marco bicolor en negro y dorado.

Agustina Cherri microbikini Instagram

"Extrañando el calor", escribió Agustina Cherri en el pie de la foto que acompañó la publicación, junto con un emoji de sol. La publicación rápidamente acumuló más de 13 mil "Me gusta" y generó cientos de comentarios por parte de sus casi 2,5 millones de seguidores en la red social.

Agustina Cherri microbikini Instagram

Cuál es la microbikini multicolor que lució Cinthia Fernández y es la nueva moda para el verano

Cinthia Fernández volvió a llamar la atención al lucir una microbikini tejida que promete convertirse en una de las grandes tendencias del próximo verano. Siempre a la vanguardia de la moda, la influencer impuso una vez más su estilo y sorprendió a sus 6 millones de seguidores.

En esta ocasión, la modelo optó por un conjunto, de su propia marca, de dos piezas tejido en una paleta multicolor. El corpiño, de estilo top con un pronunciado escote, lo combinó con una bombacha colaless ultra cavada de tiro alto. Este diseño incluyó un formato degradé de colores como el celeste, rosa y naranja.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

Para completar el look, la bailarina dejó su pelo suelto y lacio, mientras que en el maquillaje eligió un delineado negro intenso que resaltó sus ojos. Esta propuesta no tardó en causar sensación entre sus fans, quienes rápidamente llenaron la publicación de elogios y "Me Gusta".

Cinthia Fernández, como de costumbre, marcó tendencia y sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda en nuestro país. Nuevamente, demostró su habilidad para combinar estilos a tono con las novedades fashionistas,