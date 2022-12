Agustín de Gran Hermano: "Salir de la casa fue parte de mi estrategia, me puse más pedante y baboso"

"Salir de la casa fue parte de mi estrategia. Necesitaba tener el termómetro de lo que pasaba afuera. Cambié mi forma de ser, me puse más pedante y baboso para que me sacaran de la casa", dijo Agustín en la gala de debate donde explicó que su plan es volver a entrar a la casa.

"Yo sabía que tenía tres formas de salir de la casa. Agarrar la valija e irme, pero no va con mi personalidad, pidiéndole a la gente que me saque, pero si lo hacía me iban a dejar o empezar a hacer cosas para que me quieran sacar", explicó.

Agustín: "Me molestó que se metieran con mi sexualidad"

En otro tramo de la gala, Agustín contó que le molestó que otros integrantes de la casa se metieran con su sexualidad. "Todos hablaron por detrás mío y ninguno se animó a decirme nada en la cara", dijo el último participante eliminado.

"Lo que pasó no me duele solo por mi sino por lo que significa para mucha gente que lleva el tema como una carga muy pesada. Me pareció un mensaje muy horrible para el afuera", agregó.

Qué le dijeron a Agustín cuando quedó eliminado de la casa

El domingo, cuando Agustín salió de la casa de Gran Hermano, sucedió un curioso hecho con su familia que generó sospechas en las redes sociales. Cuando reencontró con sus amigos y familiares, una mujer le dijo algo en el oído que, a juzgar por su cara, preocupó al participante eliminado.

Los seguidores del programa sospechan que pudo haberle avisado sobre el escándalo que se generó alrededor de sus declaraciones sobre "el Drive".