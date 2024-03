Agostina abandonó Gran Hermano 2023 porque Furia la amenazó de muerte

Agostina Spinelli decidió abandonar la casa de Gran Hermano 2023 tras la eliminación de Lisandro Navarro , asegurando que Juliana "Furia" Scaglione la amenazó de muerte y no se siente segura durmiendo allí.

En un primer lugar, el conductor le ofreció pensarlo por lo menos hasta el lunes a la tarde, ante lo que la ahora exparticipante se mostró inamovible de su postura. "Tengo miedo Santi de quedarme, ya se lo dije a Gran Hermano ayer. No puedo ir a dormir a mi pieza porque tengo miedo que me clave un cuchillo", comenzó por contar.

Agostina y Furia Su pelea con Furia terminó por generar su abandono de Gran Hermano 2023. Captura Telefe

Siguiendo con mucha angustia, Agostina volvió a apuntar contra Juliana: "Me dijo 'te voy a matar'. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios/femicidios que existen después de una amenaza? Las leyes acá están muy mal, tienen que haber 30 amenazas para que hagan algo". Tras estas palabras, se quebró y no pudo continuar.

Por eso, Santiago del Moro le ofreció dormir en el SUM para despejarse, ante lo que Agostina volvió a afirmar: "Me quiero ir hoy, me quiero ir". Algunos segundos después, la cámara volvió al piso y el conductor confirmó que quedó fuera de juego, por lo que no se trata de una falsa noticia y quedaron 12 participantes en Gran Hermano 2023.