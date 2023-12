Abandonó la casa de Gran Hermano: un participante dejó el programa y sorprendió

Axel Klekaylo Gran Hermano 2023 Telefe

Sucede que el domingo era Nochebuena y, por ese motivo, tuvieron que pasar la gala para el lunes 25 de diciembre. Lo mismo sucederá con la gala del próximo fin de semana, ya que caen para la misma fecha vísperas y Año Nuevo.

Esta semana los nominados fueron Juliana, Florencia, Williams, Carla, Sabrina y Lisandro. Pero Martín Ku, el líder tenía el poder de salvar a alguien y subir a placa a otra persona, pero le quitaron el beneficio de salvar por complot y solo pudo subir a Catalina a placa.

Gran Hermano 2023: la fuerte sanción de la producción para Martín Ku por romper las reglas

El líder semanal, Martín Ku, fue sancionado en Gran Hermano 2023 por comentarle a sus compañeros a quién salvaría de la placa de nominados, uno de los beneficios con los que cuenta por haber ganado la prueba de liderazgo.

Además, denunció: "Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie".

Finalmente, Gran Hermano le comunicó la decisión: "Te anulo el beneficio de la salvación pero sí deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además te niego el premio que te hubiese correspondido y te informo que no formarás parte de la siguiente prueba del líder".