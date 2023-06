Zaffaroni, en desacuerdo con el fallo de la Corte: "La reelección indefinida no afecta el principio republicano"

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni se manifestó en desacuerdo con la decisión del máximo tribunal de Justicia de la Argentina de inhabilitar la candidatura de Sergio Uñac para las elecciones a gobernador de San Juan y advirtió que "la reelección indefinida no afecta el principio republicano" .

El exministro de la Corte explicó que "lo que sí lo afectaría el principio republicano es el ejecutivo perpetuo. Es decir, la perpetuidad en el mandato". Y aclaró que este no es el caso, ya que "acá hay reelección y por ende el pueblo puede elegir a otro" representante.

"No me gustan las reelecciones indefinidas, pero tampoco me gusta el arroz con leche, y no por eso es inconstitucional", concluyó Zaffaroni en su diálogo con C5N.

La opinión de Alberto Fernández, José Luis Gioja y Horacio Rodríguez Larreta sobre la inhabilitación a Uñac

El presidente Alberto Fernández cuestionó el fallo de la Corte que determinó que Uñac no puede competir por la re-reelección en San Juan y consideró que el máximo tribunal "se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias".

"Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige", agregó el mandatario.

Por su parte, el diputado nacional y precandidato a gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se mostró conforme con la resolución.

"La Constitución es para respetarla. El artículo 175 de la Constitución dice claramente que el gobernador y el vice duran en sus cargos cuatro años y pueden ser reelectos hasta dos veces. Está clarísimo", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el fallo. "¡Se hizo justicia por los sanjuaninos! Ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia", publicó en su cuenta de Twitter.