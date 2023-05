Waldo Wolff también pidió que "Pepín" Rodríguez Simón se presente ante la Justicia

El secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff , se sumó al pedido de María Luisa Storani, diputada del Parlasur y vicepresidenta de la UCR , de que el exasesor judicial de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, se presente ante la Justicia argentina, de la que permanece prófugo . El lunes, por falta de quórum, el cuerpo legislativo del Mercosur no pudo definir su expulsión .

"Si cree que voy a defender a Pepín Simón no es el caso. Se tiene que presentar en la Justicia. Eso, como demócrata, me diferencia. No creo en los verticalismos ni en la defensa corporativa de nadie", sostuvo Wolff en declaraciones a Radio con vos.