Votó a Milei, tenía que operarse y se quedó sin prepaga por el DNU: "Me siento decepcionado"

"Estaba esperando la operación para poder trabajar mejor, para poder tener una mejor calidad de vida. Sin importarles nada me dicen que me dejan sin la obra social", denunció un hombre que el viernes pasado se quedó sin prepaga.

"El día viernes recibo un llamado de la obra social Osrja, la obra social de relojeros de la cual soy adherente hace más de 10 años, avisándome que a partir del 10 de febrero yo no podía contar más con la prepaga. Cuando me dicen eso yo le digo que me tengo que poner malla porque tengo una eventración, estoy hace un mes y medio en descenso de peso y me tienen que operar, y me dicen que igualmente ellos por el DNU no podían atenderme más", dijo el hombre en comunicación con Diego Brancatelli en AM750.