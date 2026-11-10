La emoción del Papa ante la marea de jóvenes en Palermo: "Una bienvenida que solo Argentina puede dar" En su nuevo regreso a Buenos Aires tras su paso por Córdoba, el papa León XIV saludó a una verdadera multitud presente y se mostró muy cercano a los jóvenes, que desbordaron el predio montado en Palermo. Por Agregar C5N en









Papa en Palermo ante una multitud de jóvenes.

Durante la multitudinaria vigilia de este martes en Palermo, el papa León XIV protagonizó un conmovedor diálogo con jóvenes y educadores comprometidos con la ayuda social en los barrios más postergados. El encuentro estuvo marcado por el entusiasmo popular y por una profunda reflexión sobre los límites del trabajo comunitario.

Al tomar la palabra antes de responder a las inquietudes del público, el Pontífice celebró la calidez de la recepción brindada por la multitud: "¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. ¡Gracias!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones.

En la previa, el cronograma de la vigilia incluyó música en vivo y animación desde las 16, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La propuesta también contempla testimonios, espacios de oración y momentos de reflexión antes del mensaje central del Pontífice en el predio del Monumento de los Españoles.