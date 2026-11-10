11 de noviembre de 2026 Inicio
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La emoción del Papa ante la marea de jóvenes en Palermo: "Una bienvenida que solo Argentina puede dar"

En su nuevo regreso a Buenos Aires tras su paso por Córdoba, el papa León XIV saludó a una verdadera multitud presente y se mostró muy cercano a los jóvenes, que desbordaron el predio montado en Palermo.

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Papa en Palermo ante una multitud de jóvenes. 

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Al tomar la palabra antes de responder a las inquietudes del público, el Pontífice celebró la calidez de la recepción brindada por la multitud: "¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. ¡Gracias!".

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En el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV encabeza una vigilia de oración y diálogo con jóvenes, como parte de su visita a la Argentina y por pedido expreso del propio Pontífice, que busca encontrarse con las nuevas generaciones.

En la previa, el cronograma de la vigilia incluyó música en vivo y animación desde las 16, con presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La propuesta también contempla testimonios, espacios de oración y momentos de reflexión antes del mensaje central del Pontífice en el predio del Monumento de los Españoles.

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