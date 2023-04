Vidal, dura tras el anuncio de Larreta: "Este no es el PRO y JxC que le prometimos a la gente"

María Eugenia Vidal se sumó a las críticas contra las elecciones concurrentes que se implementarán en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta , la exgobernadora bonaerense consideró que "este no es el PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a la gente".

Este lunes, a pesar de las críticas de varios referentes de su partido y del propio Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño confirmó que las elecciones de la Ciudad no se desdoblarán de la PASO nacional, pero sí se llevarán adelante con una boleta única electrónica.

"El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", expresó Vidal a través de su cuenta de Twitter.

Tuit Vidal sobre elecciones concurrentes 10-04-23

Más temprano, durante una entrevista radial, la diputada del PRO aseguró que la discusión sobre las reglas electorales está "absolutamente alejada de las urgencias de los porteños y de todos los argentinos", y consideró que "alimenta la grieta entre la política y la gente".

"Los argentinos se despiertan preocupados por la inflación, por la inseguridad, por los problemas que tienen sus hijos que no tienen trabajo. Todo esto solo le importa a la política y lamento mucho que Juntos por el Cambio esté protagonizando esta discusión", declaró a Radio Mitre.

Vidal destacó que "en un año electoral no deberíamos estar discutiendo las reglas electorales", sino que "deberían haberse fijado el año pasado". Agregó que el cambio de sistema electoral "no es bueno" porque "implica más gasto y más tiempo para la gente".

"La política está en deuda con los argentinos. No les podemos seguir pidiendo más tiempo, más plata y más esfuerzo", concluyó.