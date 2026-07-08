Denunciaron al ministro de Salud por incumplir con el pago de prestaciones a personas con discapacidad Natalia de la Sota presentó una denuncia contra Mario Lugones por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones de Incluir Salud y de Pami. Los plazos fijados por la Justicia fueron ignorados. Por Agregar C5N en









Natalia de la Sota denunció a Mario Lugones por no pagar las prestaciones de discapacidad.

La diputada Natalia de la Sota presentó hoy una denuncia contra Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. “Todo tiene un límite. No vamos a ser indiferentes”, advirtió.

La legisladora señaló que el funcionario ignoró una sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo y acusó al gobierno de Javier Milei de desfinanciar programas esenciales, además de desconocer leyes y fallos judiciales.

Con el respaldo de los abogados Marta Lastra y Félix López Amaya, De la Sota promovió la acción judicial a raíz del incumplimiento de un fallo que, días atrás, obligó al ministro de Salud de la Nación a garantizar la regularización de pagos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, en el marco de los programas Incluir Salud y PAMI.

Presenté una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad, ordenado por la sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo.



El Gobierno de… pic.twitter.com/xZxIIp2ZOc — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) July 8, 2026 Por su parte, el juez federal Hugo Vaca Narvaja había dado luz verde a la cautelar en mayo y, a fines de junio, dictó sentencia ordenando a Incluir Salud y al PAMI que regularicen pagos y garanticen las prestaciones. Esa resolución fue notificada al ministro Mario Lugones con un plazo de 72 horas para cumplirla, que ya venció hace una semana.

“Creo que todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente”, remarcó Natalia de la Sota, recordando además que “desde mayo, el Gobierno de Milei viene incumpliendo la cautelar”.