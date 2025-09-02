2 de septiembre de 2025 Inicio
Victoria Villarruel visitó una fábrica y fue repudiada por sindicalistas

En el Día de la Industria Nacional, el Sindicato de Trabajadores del Neumático (SUTNA) le entregó a la vicepresidenta un comunicado en el que acusó al Gobierno de "atacar deliberadamente los puestos de trabajo". "Su presencia merece el mayor de los repudios", aseguraron.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue repudiada por trabajadores de la planta de neumáticos Fate durante la visita que realizó este martes, Día de la Industria Nacional, y recibió un comunicado donde acusaron al Gobierno de "atacar deliberadamente los puestos de trabajo".

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó el documento. "Su gobierno habilita importaciones indiscriminadas que son utilizadas por las patronales para producir despidos y bajo ese contexto rebajar salarios, atacar los convenios colectivos y todas las condiciones laborales en un cuadro de recesión económica generalizada", sostuvo.

También señaló que la presencia de Villarruel "merece el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido durante el proceso militar persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia, como padeciera la clase obrera toda en tan oscuros momentos".

Además, consideró una "verdadera provocación" que la visita se realice el Día de la Industria cuando Fate "ha bajado su producción a la mitad" porque decidió "mudar sus inversiones a otro tipo de actividad", y utiliza esta situación para "producir rebajas salariales y con ello abrir la puerta a todo tipo de flexibilización laboral".

El sindicato recordó que Villarruel es "quien desempatara la votación a favor de la aprobación de la anti-obrera Ley Bases" e integra un Gobierno que busca "golpear de frente a la clase trabajadora" impulsando una "política económica de rasgos idénticos a los de la dictadura".

"No es cierto que estén sufriendo económicamente las multinacionales ni los grandes holdings nacionales. Los balances globales reales de las patronales arrojan ganancias, mientras quien está padeciendo la crisis social y económica es el pueblo trabajador argentino", concluyó.

