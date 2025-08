Verónica Magario: "Hay que sumar fuerzas para frenar a Milei"

En diálogo con Gustavo Sylvestre en los estudios de C5N, Magario dijo que esa certeza se basa en las encuestas pero que "además, lo hablamos todo el tempo con los intendentes, el sector productivo se está quedando sin trabajo".

Magario, quien también fue intendenta de La Matanza, afirmó: "La gente, en nuestros barrios nos dice que el transporte se ha vuelto impagable", porque “las tarifas están atadas a la suba del dólar, con lo cual, automáticamente se nos traslada a todos los precios”.

Invitada al programa Minuto Uno, Magario reveló un dato inquietante del impacto que tuvo la crisis en el sector turístico: “Hubo solo un 30% de ocupación estas vacaciones de invierno, pero es la hoteleria 4 y 5 estrellas, la que está ocupada, el resto no puede vacacionar, con lo cual es evidente que se está armando un sector que puede y otro que no puede viajar".

En lo que respecta al escenario preelectoral, Magario fue contundente: "Es hora de frenar a Milei, de decirle que no podemos seguir así y la mejor forma que tenemos es sumando fuerzas”, porque, dijo. “un médico no puede estar ganando un millón y medio de pesos, un jubilado no puede tomar el medicamente un día sí y otro no”.

Y remató: “Tenemos que sumar fuerzas entre todos, para frenar a Milei"

Axel Kicillof cruzó al Gobierno por la campaña: "Estamos preparándonos para algo realmente inescrupuloso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que Fuerza Patria se está preparando para la campaña electoral con la certeza de que será "algo realmente inescrupuloso" por parte del gobierno de Javier Milei, al que acusó de buscar votos "no con la posverdad, sino con la mentira".

El mandatario bonaerense habló con De Una por C5N desde el municipio de Pilar, donde este miércoles inauguró una nueva sede de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y entregó 20 patrulleros y 20 motos. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente Federico Achával.

Kicillof señaló que "mostrar y poner en valor" el trabajo y las inversiones que lleva adelante la Provincia "permite limitar un poco la campaña sucia y roñosa que tienen planeada para esta elección, que es la de siempre pero potenciada por un Gobierno que puede decir cualquier cosa con toda liviandad".

"Por supuesto que uno espera poder discutir temas de fondo, no estar discutiendo operaciones, orquestas, puestas en escena, insultos. Uno quisiera discutir el tema de la seguridad, que es complejo, serio y no requiere meter bala, sino meter recursos", sostuvo.