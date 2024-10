Universidades: el Gobierno justificó la decisión de avanzar con las auditorías

El Ministerio de Capital Humano consideró que "no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y las auditorías de la SIGEN" y advirtió que "cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos".