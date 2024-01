Unión por la Patria denuncia que no pudo votar autoridades para la comisión de Presupuesto y Hacienda

De esta manera, dichos legisladores se oponen a que den por electo a José Luis Espert como Presidente pese a que no se haya logrado votar.

Unión por la Patria denuncia que no pudo votar autoridades para Presupuesto y Hacienda

Luego que se diera por finalizada la designación de José Luis Espert como presidente de la comisión permanente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, Unión por la Patria denunció que no se pudieron expresar con voluntad.

“No pudimos hacer expresa la voluntad de nuestro bloque, por ende, no hubo ni siquiera un debate. Se constituyeron en bloques. No pudimos votar a otras autoridades y no se pudieron constituir como corresponde, siguiendo el reglamento”, señaló la diputada, Julia Strada, en declaraciones a C5N.

Y señaló: “Esto es un espejo del Congreso; de cómo queremos que funcione el resto de la sociedad y el país, por ende, es muy grave que suceda esto”.

En ese sentido, explicó que hubo algunos diputados que “levantaron la mano para hacer el uso de la palabra”, pero no le permitieron hablar. “Tal como habló nuestro colega Chiqui Castillo recordando una frase de ‘cárcel o bala’, nos parece muy preocupante que esta sea la imagen constitucional del Congreso, pero seguiremos debatiendo ideas como corresponde”, agregó.

Javier Milei le dio la bienvenida a José Luis Espert a las "fuerzas del cielo"

El presidente Javier Milei le dio la bienvenida a José Luis Espert a las "fuerzas del cielo", luego de que se oficializara que el diputado será el presidente de la Comisión permanente de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el líder de La Libertad Avanza reposteó un comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei en el que se confirmó el nuevo cargo que tendrá Espert. En el posteo, escribió "@jlespert, profe bienvenido a las fuerzas del cielo!!! Viva la libertad, carajo". De esta manera, celebró la designación del diputado.