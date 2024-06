Una periodista española incomodó a Manuel Adorni en plena conferencia de prensa

Acelerado y algo cortante, Adorni aseguró que "El Presidente fue claro con el caso particular de un periodista que fue maltratado o no tratado con la libertad de prensa" , para luego rematar: "Así que si, efectivamente, lo que piensa el presidente es lo que todos pensamos".

"Era una discusión entre dos presidentes a título personal, mientras uno acusaba de drogadicto al otro, el otro le contestaba de una manera, si se quiere, sutil y de menor cuantía, alguna cuestión que refería a su Gobierno como lo que dijo en el evento en España. Por supuesto que es un tema saldado y donde no van a ponerse de acuerdo jamás, porque de un lado tenemos a un presidente liberal y del otro a uno que no lo es", planteó el portavoz sobre el conflicto entre Milei y Sánchez.

"Cuando decimos saldado es porque se terminó, no hay mucho más para agregar. Toda connotación adicional que puedan tener otras declaraciones quedan en el marco del mismo debate que no va a llegar a un punto común porque no lo hay", añadió.

"¿Pero el gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas?", insistió García Mascaraque. "El Presidente fue claro con un caso particular que consideramos que no ha sido tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que exista no solo en Argentina sino en el resto de los países así que sí, lo que el Presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos todos", respondió Adorni, incómodo, para luego apresurarse a despedirse y abandonar la sala.

Conflicto internacional: Javier Milei volvió a atacar al presidente de España a través de las redes sociales

El presidente Javier Milei volvió a atacar a su par español, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales y aprovechó la publicación para también criticar a periodistas argentinos. Lo hizo a través de su cuenta de X con un ejemplo de un periodista español.

El mandatario argentino compartió un video del periodista Vito Quiles, quien denunció una supuesta persecución por le Gobierno español, tras haber publicado que uno de los ministros de Sánchez habría utilizado un auto oficial para ir al recital de la cantante pop Taylor Swift.

En este contexto, Milei se solidarizó con Quiles y posteó: "Si un funcionario de nuestro Gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura".

Luego agregó: "Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario". De esta manera, Milei elige seguir confrontando con Sánchez a quien erigió como un contrincante internacional cuando acusó a su esposa de corrupta durante un acto del partido ultraderechista ibérico VOX, en Madrid.