Un sector del PRO pone distancia sobre una posible alianza con LLA

La diputada del PRO, Silvia Lospennato , marcó distancia a la posibilidad de que se conforme una coalición de gobierno entre La Libertad Avanza y el PRO y aseveró: "No es una discusión para ahora . Hay que dejar de hablar de elecciones cuando no estamos en campaña. No hay que hablar ahora de alianzas, sino de cómo sacar a la Argentina adelante".

En diálogo con CNN Radio, la exsubsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó desconocer "si se está discutiendo" una posible alianza entre ambos partidos o "si son ideas que tienen algunos dirigentes", aunque aseguró que el PRO empezó "un proceso de reconstrucción" de su propia identidad después de pasar un proceso de internas que le "hizo daño" a esa fuerza política.

Al ser consultada por ciertas críticas que cosechó el presidente Javier Milei ante su virulencia con diputados y fuerzas políticas que no apoyaron la Ley Ómnibus en el Congreso, la diputada por Buenos Aires consideró que "es muy importante reconstruir el diálogo entre el Gobierno y el Congreso". "Creo que hay que bajar los decibeles en la confrontación pública en todos los sentidos y para todos los actores políticos" sostuvo Lospennato.

"Cuando empezó el tratamiento en general había quedado, por lo menos hasta la parte que se trató, una cáscara medio vacía. Se habían perdido varias de las bases de la emergencia, especialmente la referida a la emergencia en seguridad y la posibilidad de que el Gobierno pudiera revisar, reestructurar o inclusive cerrar los fideicomisos. El famoso inciso h del artículo 4, que para el oficialismo era muy importante", detalló la referente del Pro.

Ante este resultado adverso y ante un escenario cada vez más complejo para el Gobierno en el Congreso, el propio Milei decidió bajar la ley y no volverla a discutir. En este sentido, la diputada afirmó "entender" al Ejecutivo por esta medida, ya que "significaba que no iba a poder avanzar en parte de su plan de reordenamiento" de la economía. "En principio, parecería que desde el Gobierno no quieren retomar ese proyecto de ley. Parece que, en todo caso, se verá a partir ya de las sesiones ordinarias cómo ir abordando algunas partes, pero no el proyecto en su conjunto", consideró la politóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires.

"La ley tenía un montón de cosas que yo creo que eran muy buenas para nuestro país. Es necesario un cambio y eso implica tomar posiciones incómodas y difíciles. La dirigencia tiene que entender y escuchar bien el mensaje de las urnas, porque el 56% dijo no queremos un Estado que gaste mal, no queremos un Estado que preste malos servicios, no queremos una dirigencia política, sindical, empresarial, que tenga privilegios por sobre los que tienen los ciudadanos comunes", concluyó Lospennato.