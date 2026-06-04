Un negocio colosal: entre u$s200 y u$s300 millones al año

La proyección financiera de Jan De Nul contempla ingresos estimados por u$s15.660 millones a lo largo de los 25 años de explotación del servicio de la Hidrovía , con una opción de prórroga por un lustro adicional , en el marco de una privatización estratégica para el corredor por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la hidrovía. La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó "inadmisible" por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador.

La paridad económica entre los finalistas obligó a las autoridades a definir la adjudicación mediante la evaluación de los antecedentes operativos y de infraestructura. Ambas firmas ofrecieron exactamente las tarifas mínimas del pliego, fijadas en u$s3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para la Etapa 0, u$s4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2, lo que otorgó a las dos el puntaje máximo de 120 unidades.

"El Grupo Neuss figura como muy probable subcontratista del trabajo de dragado que va a hacer Jan De Nul, para lo cual necesita muchas empresas que van a florecer aguas abajo. Ahí están los hermanos Neuss, muy influyentes por su amistad con Santiago Caputo, que vienen ya construyendo un emporio eléctrico como no se forjaba en la Argentina desde los años '90", explicó el periodista Alejandro Bercovich en C5N.

Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año durante 25 años por el dragado y el balizamiento del río Paraná. Tras firmar el contrato, Jan de Nul deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado: ahí entra Neuss Capital.

"Aparecen como contratistas de este negocio millonario, aparecen con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román", enumeró Bercovich en Brotes Verdes por C5N. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.

El conductor contó que los hermanos Juan y Patricio Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde los 5 años, cuando vivían en el country Martindale de Pilar. A través de Edison Energía, fundada hace solo un año, ganaron la licitación de Transener por u$s300 millones junto a Genneia, de Jorge Brito Jr. Sin embargo, su experiencia empresarial "no los hacía ni por asomo jugadores de peso en el mundo de la energía".

Otro vínculo de Neuss Capital con el Gobierno es el financiamiento de la Fundación Faro, organismo a cargo de Agustín Laje y Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo. Bercovich señaló que los Neuss "son los principales mecenas" de la fundación y que son los dueños del Yot Club donde se hacen las cenas para empresarios para reunir fondos para La Libertad Avanza (LLA). La Fundación Faro, a su vez, financia las campañas de LLA.

La proyección financiera de Jan De Nul-Servimagnus contempla ingresos estimados por u$s15.660 millones a lo largo de los 25 años de explotación del servicio, con una opción de prórroga por un lustro adicional. En tanto, la sociedad local Servimagnus asumirá una participación minoritaria enfocada en las tareas de balizamiento de última generación, gestión ambiental y el control de derrames.