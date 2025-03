Un jubilado fue reprimido con gas pimienta en el Congreso: "¡Son asesinos!"

Ramón Contreras , de 74 años, recibió el compuesto químico en su rostro y denunció el hecho ante los micrófonos de C5N : " Estábamos en la vereda cuando nos tiraron gas pimienta. ¡Es terrorífico lo que hacen! Estaba en el anexo del Congreso y me tiraron hacia los ojos. ¡Mire cómo me dejaron! ".

El adulto mayor recibió atención médica de parte voluntarios socorristas, aunque se lamentó por el mal momento que vivió: "Me agarraron de punto, me persiguen por todos lados. Ya no sé más dónde estar. Voy a estar muerto en el cajón y me van a estar tirando gas pimienta. ¡Son asesinos! Tengo una costilla fisurada por Gendarmería y ahora me tiran gas pimienta en la vereda".

Durante el diálogo que mantuvo con la periodista Daniela Gian, Contreras manifestó su dolor por la situación que vive las personas de su edad: "Me duele toda la cara. ¿Saben por qué no nos quieren? Porque los viejos sabemos, la dignidad no la perdemos y no nos olvidamos de las cosas. ¿Qué mal le hice al pueblo y a la sociedad para que me traten así? Ahora nos dan un 2%, ¿para qué sirve? ¡Cobro 320 mil pesos!".

Tensión en Congreso durante la marcha de jubilados