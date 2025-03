Jubilados compararon el despliegue policial en el Congreso con la dictadura: "Hay que respetar la democracia"

Después de dos movilizaciones masivas, de las cuales una estuvo marcada por la brutal represión por parte de las Fuerzas de Seguridad, las organizaciones de jubilados volvieron a marchar este miércoles al anexo del Congreso en reclamo ante la pérdida del poder adquisitivo y el recorte de prestaciones, además de la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional.

El Congreso amaneció vallado y por la tarde rodeado de un exagerado operativo policial. "Es una vergüenza esto. Esto es otra forma de la dictadura esto que se ve. Todos con escudos. Es una vergüenza. Esto es lo peor que se está viviendo. Yo me solidarizo porque tan mal no estoy. Pero como no vamos a luchar, yo luché toda la vida. Parece que tengo 20 años espiritualmente. Un joven sin idea es un viejo", manifestó Jorge, otro jubilado presente en la manifestación.

"Decía Almafuerte, el hombre que pierde la dignidad se convierte en esclavo y el pueblo que pierde la dignidad se convierte en rebaño. Estamos acá para no convertirnos en rebaños, para defender nuestros derechos. Hay que respetar la democracia. Nosotros no agredimos, ellos no tienen por qué agredirnos. Tienen que respetar. Aguante la democracia, porque si no vamos a hacer rebelión", agregó por su parte una jubilada de 81 años.

Su compañero Tato, de 88 años, contó que el estuvo a dos cuadras de mayo cuando ocurrió el bombardeo del 16 de junio de 1955 que terminó con el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón. "Estuve a dos cuadras, veíamos que se ponía feo. Decidimos volvernos, cuando pasamos por la altura del Congreso vimos los aviones. Llegamos hasta Flores y nos enteramos lo que había pasado. Perdí a un primo que trabajaba en el ministerio del Ejercito", contó. Sin embargo sostuvo que la situación actual supera lo vivido en los peores años de la historia argentina. "Esto supera a todo. Termina todo mal esto. ¿Cuánto va a durar?", preguntó.

"Me da vergüenza ajena que estemos mandados por estos tipos que se creen que el pueblo quiere romper el Congreso. Nosotros lo que queremos es que nos den una jubilación digna. Nos tienen cagados de hambre, sin remedios, con los hospitales hechos bolsa. Están tratando de cerrar hospitales para la gente que tienen problemas mentales. Los problemas mentales se van a agrandar más con el Gobierno que están haciendo. Necesitamos más hospitales para la gente que está tirada en la calle y pierde su estabilidad emocional. La verdad que dan vergüenza. No entiendo hasta cuando el pueblo argentino va a aguantar semejante tarado que prometía cosas que no podían cumplir", sumo por su parte José Manuel.

Jubilaciones: confirman aumento del 2,4% en los haberes de abril y el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 2,40% en los haberes mínimos y máximos a partir de abril para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de febrero, y confirmó el otorgamiento de otro bono de $70.000.

El reajuste hará que el haber mínimo suba de $279.121 a $285.820 y el haber máximo pase de $1.878.224 a $1.923.302. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $349.121 a $355.820.

En tanto, quienes cobren haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla. De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $300.000 sólo recibirá como bono $55.820.