Un descendiente de Juan Bautista Alberdi advirtió que "el gobierno de Javier Milei es una remake de 1976"

En diálogo con Argenzuela y El Diario , por C5N , Alberdi advirtió sobre la designación de militares en la Agencia Federal de Inteligencia, y marcó un autoritarismo del Presidente: "Esto es un remake de 1976, vamos a desembocar en eso. Esto termina mal. En la AFI hay militares. Milei no es democrático, sino autoritario . Tampoco es liberal. Está rodeado de gente que no son liberales. No me identifica ninguna de las medidas".

En ese sentido, apuntó hacia el objetivo del jefe de Estado y su entorno: "A Milei le motiva el fin, que es sus logros. Mintió a todos los liberales. Los mandones son los que están con él. Él es el fantoche. Milei está disociado de extremo a extremo desde que lo conocimos hasta ahora".

"No atiende a las opiniones. La casta es él y el entorno de él. Gente de su confianza es gente que estuvo asociada con montoneros, me refiero a Patricia Bullrich", manifestó.

"El primer decreto que hizo fue nombrar a su hermana. Karina es la que decide y elige quién se queda. Ella tiene el destino de nuestra Nación", continuó el sobrino pentanieto de Alberdi sobre el lugar de la hermana del jefe de Estado y secretaria general de Presidencia.

Por otra parte, cargó contra el ajuste del gobierno de Milei por las consecuencias en la población: "Las medidas tendrían que haber sido graduales. Veo mucha tristeza en la cara de la gente, el ajuste es brutal. No hay forma de que esto salga bien. Mucha gente confió en la renovación y el cambio, ¿no se dan cuenta que van a tener que sacar a sus hijos de los colegios privados o el precio del boleto de colectivo? Lo de la dolarización es otra mentira más".

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri y la figura de Juan Bautista Alberdi

En otro fragmento de la entrevista con C5N, Gastón Alberdi manifestó el rol del expresidente Mauricio Macri en el Gobierno y expuso el mal estado de su vínculo con Javier Milei. "Macri juega a querer desplazar a ministros para completar su gabinete. La relación está terminando mal, hay cortocircuitos", indicó.

También expuso su furia por la utilización de Alberdi para sus manifestaciones públicas: "Utilizó mi apellido y no fui el único porque también estuvo Carlos Maslatón y Rubén Petetta. Me prende mal que Milei utilice a Juan Bautista Alberdi, él no se puede defender. Me repugna y me da asco que nombre a Alberdi para defender lo que está haciendo, me siento incómodo. Le falta el respeto a la división de poderes, no tiene formación política".

Luego, indicó que le gustaría encontrarse con el libertario, aunque advirtió: "Me encantaría tomarme un café con Milei, solamente cinco minutos, hablaría y tal vez haría otras cosas porque los dos tenemos carácter fuerte".