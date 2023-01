Tras los chats, se filtró un audio en el que Marcelo D'Alessandro le ofreció un avión a un fiscal

La respuesta de D'Alessandro no se demoró y llegó con una propuesta: "Avisame amigo, si necesitás algo me avisás. Escuchame. ¿Querés el avión? ¿Querés ir y venir más rápido? Mirá que tenemos convenio ahí, te puedo dar una mano si querés".

"No, me voy con el auto. Me voy con una amiga de mi vieja. Me llevo un montón de cosas de cocina. No, no, no. Olvidate. Me gusta el auto", le aclara Troncoso a través de un audio que fue compartido por la periodista Rosario Ayerdi en Twitter.

https://twitter.com/rosarioa/status/1610036413122367489 ¿Querés el avión? Marcelo D’Alessandro le ofrece al fiscal Augusto Troncoso usar un vuelo para viajar a Córdoba por temas personales. Si los chats son falsos y hechos con paint ¿de los audios que van decir? pic.twitter.com/kOHJi0R6i5 — Rosario Ayerdi (@rosarioa) January 2, 2023

Chats filtrados de Marcelo D'Alessandro

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, protagoniza una serie de chats filtrados donde se evidencia la existencia de presuntas coimas que recibían los funcionarios. En el documento se observan conversaciones con el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, apareció una charla con el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, que marca el vínculo entre el GCBA y la presidencia del máximo tribunal.