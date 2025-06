Tras los ataques de Irán, los diputados Damián Arabia y Maximiliano Ferraro lograron salir de Israel

tuit

"Quiero agradecer muy especialmente a todos los que se preocuparon y me estuvieron mandando mensajes de afecto y fuerza desde Argentina, y también a todas las personas en Tel Aviv que se acercaron, se contactaron o me tendieron una mano para saber si estaba bien. Fueron días muy intensos, cargados de incertidumbre, emociones cruzadas y mucha tensión, pero también llenos de gestos que no me voy a olvidar", concluyó.

Damián Arabia, por su parte, también afirmó que se encontraba ya fuera de Israel gracias al traslado terrestre. El legislador libertario hizo énfasis en el acompañamiento del Gobierno durante su estadía en el país asiático: "Quiero agradecer el acompañamiento y la comunicación del Presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Ministro de Defensa Luis Petri, el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish".

Según contó Arabia, desde la cancillería israelí lo invitaron para mantener una agenda con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, junto con delegaciones de Estados Unidos, Francia, Japón, India, gigantes asiáticos y otros países de la región. Actividades que, por la guerra con Irán, se vieron interrumpidos. Sin medias tintas, Arabia lanzó: "Los enemigos de la libertad que hoy atacan a Israel —si no los frenamos— mañana irán por nosotros. Con el terrorismo no se negocia: se lo combate".

Ambos funcionarios, que quedaron varados en Israel hace cuatro días, utilizaron sus redes sociales para contar sus días dentro de los búnkers y mostrar cómo vivieron sus horas plagadas de incertidumbre y tensión en medio de un contexto de guerra.