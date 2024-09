Tras las críticas de Cristina Kirchner, Javier Milei destacó los niveles de depósitos en dólares

tuit milei

De esta forma, Milei intentó explicar que los mercados sí confían, o al menos, apuestan a recomponer la confianza. De esta manera podría entenderse que este tuit llega como una especie de respuesta solapada a lo escrito por Cristina Kirchner.

En su extensa carta, la exvicepresidenta afirmó que "hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben". Además lanzó: "Curiosa paradoja de quien se cree líder amado y admirado a nivel global, pero al que nadie le presta un dólar".

En la misma línea, dedicó un buen tramo de su descargo a la prometida dolarización que aún no llega, como así también a los intentos para salir del cepo (que también se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri).

"La utilización de dos monedas, de las cuales la que no emitimos es precisamente la más requerida para atesorar legal o ilegalmente, sustrayéndola del circuito de funcionamiento de la economía y formando activos en el exterior o, en menor medida, guardándolos 'en el colchón'", también mencionó.

La Argentina que Milei no ve: 52% de pobreza, despidos, tarifazos y brutal caída del consumo

“El mejor programa social de asistencia a los más vulnerables es eliminar la inflación” y “estoy haciendo el mejor gobierno de la historia” son algunas de la frases que Javier Milei expresa en sus discursos sobre una Argentina que no ve. El índice de pobreza al 52%, despidos masivos, tarifazos y caída del consumo forman parte de una realidad que el Presidente omite al mismo tiempo que veta la ley de Movilidad Jubilatoria aprobada en el Congreso y sus funcionarios justifican la represión a los jubilados.

Mientras el jefe de Estado encabezaba el III Encuentro Regional de Foro de Madrid - Río de la Plata 2024, frente a la Quinta de Olivos las "madres del hambre", reclamaban por alimentos para los comedores, que no son entregados por el Ministerio de Capital Humano y solidarizarse con el duro presente de los adultos mayores.

"Son cada vez más los jubilados que van a pedir alimentos, tienen que elegir hoy si comen o toman sus remedios. Si no come se muere y en caso que no tome el remedio también. Es mucho más grave de lo que uno puede visualizar", aseguró una mujer presente en la marcha al periodista Diego Fernández por C5N.

Milei foro de Madrid 5-9-2024 Ignacio Petunchi

Por la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a justificar la represión a los jubilados al afirmar lo ocurrido en el Congreso fue para "tratar de mantener el orden y correr a los manifestantes”. “Hay un protocolo que hay que cumplir, que es un protocolo de seguridad y que se aplica en la calle de la ciudad y el ministerio de Seguridad lo hace cumplir con las fuerzas de seguridad”, justificó.

La Argentina que Milei no ve: las grandes empresas son las responsables del 70% de los despidos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las grandes empresas son las responsables del 70% de los despidos registrados entre noviembre del 2023 y mayo del 2024.

El relevamiento muestra que en el mismo periodo se redujo la cantidad de empleadores en 9.972 casos y se perdieron 265.308 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.

"Los principales afectados son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,5% del total de los casos (9.927 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (45 casos)", indicó el CEPA.

Pobreza: la alarmante cifra del 52%

La pobreza en Argentina alcanzó al 52% de la población durante el primer semestre del 2024, mientras que la indigencia afectó al 17,9% de acuerdo a estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Estos números, que se calculan en base a los microdatos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), representan un promedio entre el primer trimestre del año, cuando el 54,9% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 20,3% era indigente, y el segundo, cuando los indicadores marcaron el 49,4% y 15,9%, respectivamente.

''Se recuperaron principalmente las clases medias trabajadoras, el segmento técnico profesional, con cierta calificación, en ramas dinámicas. Mientras tanto, los trabajadores del mercado de consumo, la industria y la construcción no recibieron aumentos salariales en la misma proporción que la inflación debido a la caída del nivel de actividad'', indicó Agustín Salvia, director del observatorio.

Las pymes, golpeadas por la caída del consumo

En el Día de la Industria, el pasado 5 de septiembre, desde el sector secundario de la economía señalan que "no hay reactivación" y manifestaron su preocupación por la suba de tarifas y la apertura de importaciones.

Gustavo Ávalos, dueño de una fábrica de tintas, dialogó con Adrián Salonia en Mañanas Argentinas, por C5N, y relató que "nos bajó muchísimo el trabajo, yo tenía más del 40% de baja, cuando asumió este gobierno asumió se notó mucho la baja del consumo, las pymes vivimos del consumo interno y nos baja un montón el trabajo".

"Hoy es el Día la Industria, pero no hay nada que festejar. Supuestamente, fue la fecha en la cual se hizo la primera exportación de frazadas a Brasil, en donde iba encubierta un montón de plata sacada de Potosí. Siempre hay cosas encubiertas. Este gobierno hoy hace exactamente lo mismo, llevándose nuestro oro a Londres sin saber el destino ni si lo vamos a recuperar", resaltó el empresario pyme.