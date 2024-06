Tras la escandalosa renuncia del jefe de Gabinete de Capital Humano, Sandra Pettovello designó a su reemplazante

Lucas Fernández Aparicio

En cuanto a la nueva designación, Lucas Fernández Aparicio es un abogado que ya tuvo su paso por el sector público durante el gobierno de Juntos por el Cambio entre los años 2018-2019.

Aparicio es un dirigente cercano a Guillermo Dietrich, por lo que ocupó cargos Ministerio de Transporte y hasta llegó a ser Secretario de Trabajo de Mauricio Macri. Además, administró Ferrobaires, fue presidente de Ferrocarriles Argentinos y en la actualidad es concejal de Malvinas Argentinas.

Crisis en Capital Humano: Pettovello admitió que la situación es muy difícil pero "no quiere dejar solo" a Milei

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello descartó renunciar tras varias semanas de silencio mientras su cartera está en la mira por el escándalo de alimentos. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, aseguró.

En un encuentro convocado por redes sociales, la ministra se hizo presente por videollamada y contó cómo estaba atravesando este momento. Allí se la vio visiblemente movilizada y conmovida por los episodios que la colocaron en el centro de la polémica.

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, completó.

Javier Milei y Sandra Pettovello Pettovello no quiere renunciar.

La charla fue impulsada por un youtuber libertario llamado Matías Herrero, según contó Infobae. En el encuentro la llamada fue retransmitida a través de un megáfono para amplificar la voz de la Ministra, quien intentó mostrarse fuerte: “No me quiero poner a llorar, porque después dicen que ando lloriqueando por ahí”.

Si bien la intención de la funcionaria era la de mantener el encuentro en privado, este se filtró. Totalmente quebrada, acusó a "las mafias" de desestabilizarla.

“Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba”, comentó.

Luego se adentró en un fuerte descargo y aseguró: “Van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo que soy una inútil. Pero la verdad que si soy inútil y no saber gestionar es no saber robar, soy una inútil. Lo que no hacemos es robar ni permitir que roben”.

Una vez finalizada la charla, los presentes la alentaron y le cantaron canciones para darle ánimo.

Noticia en desarrollo.-