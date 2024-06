Crisis en Capital Humano: Pettovello admitió que la situación es muy difícil pero "no quiere dejar solo" a Milei

“Es muy difícil seguir adelante, pero no voy a abandonar. Primero porque vine acá para bancar a mi amigo, y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Y segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos y sacando la mugre... y yo la voy a seguir sacando”, completó.

Sandra Pettovello Redes sociales

La charla fue impulsada por un youtuber libertario llamado Matías Herrero, según contó Infobae. En el encuentro la llamada fue retransmitida a través de un megáfono para amplificar la voz de la Ministra, quien intentó mostrarse fuerte: “No me quiero poner a llorar, porque después dicen que ando lloriqueando por ahí”.

Si bien la intención de la funcionaria era la de mantener el encuentro en privado, este se filtró. Totalmente quebrada, acusó a "las mafias" de desestabilizarla.

“Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar, porque pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. A veces me meto en ministerios ajenos, pero la verdad que las mafias son peor de lo que yo pensaba”, comentó.

Luego se adentró en un fuerte descargo y aseguró: “Van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo que soy una inútil. Pero la verdad que si soy inútil y no saber gestionar es no saber robar, soy una inútil. Lo que no hacemos es robar ni permitir que roben”.

Una vez finalizada la charla, los presentes la alentaron y le cantaron canciones para darle ánimo.

Pese al respaldo, Pettovello tambalea y el Gobierno ya piensa en cómo dividir Capital Humano

El firme respaldo del presidente Javier Milei y su gabinete no serían suficientes para retener en su cargo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya imagen tambalea por el escándalo de los alimentos, y el Gobierno ya analiza cómo seguir en caso de que se concrete su salida.

Este lunes trascendió que la funcionaria elevó una petición al juez Sebastián Casanello para que cierre la causa en la que se la investiga por el manejo indebido de la distribución de los alimentos acopiados en los depósitos ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en el distrito tucumano de Tafí Viejo.

Aunque el Gobierno la ratificó al frente de la cartera, el conflicto generó un fuerte cimbronazo en el Poder Ejecutivo y generó la salida de varios funcionarios del Ministerio. Según un informe de la consultora Zuban Cordoba, 58,3% de los encuestados a nivel nacional considera que Pettovello "tuvo un mal manejo de la situación y debería renunciar".

Además, diputados de Unión por la Patria denunciaron maniobras del Gobierno para que Pettovello no vaya este martes al Congreso a dar explicaciones por el escándalo. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, argumentó que los titulares de las comisiones de Presupuesto, José Luis Espert, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayora, pidieron que "no concurse ninguna invitación" hasta que estudien el tema.

A pesar de esta decisión y de la defensa pública que reiteró este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, la salida de Pettovello estaría más cerca de lo que el oficialismo quiere admitir. El periodista Jorge Rial, quien ya había revelado que la ministra presentó su renuncia tres veces, adelantó este martes que el Gobierno prepara un plan para el caso de que efectivamente abandone su cargo.

"Cuando se vaya Pettovello, más temprano que tarde, el mamotreto de Capital Humano pasará a mejor vida. Se dividiría en dos: Cultura y educación por un lado y Desarrollo social y trabajo por el otro. Ya hay nombres. Uno sugerido por la propia ministra conviviente y escapista", afirmó en la red social X (antes Twitter).

Tuit Jorge Rial sobre Capital Humano 11-06-24

Desmienten la denuncia de Sandra Pettovello: "No hay faltantes ni roturas"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció en la Justicia que intentaron ingresar a su vivienda, ubicada en la zona de Moreno. Sin embargo, en Duro de Domar (DDD) desmintieron la noticia y aseguraron que, según fuentes judiciales y policiales, solo "se escucharon fueron ruidos".

El periodista Federico Fahsbender detalló en C5N lo acontecido en la casa de la funcionaria, que no se encontraba en el lugar: "Nos lo confirman dos fuentes, una muy importante en la Policía y otra en la Justicia de Moreno. Una persona que vive en el barrio semicerrado llama al 911 y se presenta un patrullero de la Policía Bonaerense".

"La denuncia fue por ruidos en el fondo del terreno. La Policía chequeó el perímetro y no hay faltantes ni roturas, tampoco sospechosos y mucho menos hay detenidos. ¡Ni siquiera hay cámaras en el lugar!", expresó el especialista en policiales de DDD.

El conductor del programa, Pablo Duggan, fue contundente. "No rompieron ningún cerco, ni intentaron entrar en la casa. Es otra mentira para intentar victimizar a Pettovello. (...) Y también puede ser para preparar la salida de Pettovello. Si se tiene que ir, que se vaya", sostuvo.