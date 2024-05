Tras la denuncia por abuso sexual, procesaron a Fernando Espinoza

El intendente de La Matanza es investigado por el presunto delito de abuso sexual simple más desobediencia a una instrucción judicial de no contactar a la denunciante, una exsecretaria privada.

En tanto, en el procesamiento, la Justicia marcó que en julio de 2021 Espinoza desobedeció a una instrucción de no contactar a la denunciante. También se ordenó embargarlo sobre los bienes personales hasta cubrir $1.500.000.

En el fallo, además, se mantuvo la libertad provisoria, junto a una prohibición de acercamiento y de todo contacto con Rakauskas.

Según la denuncia judicial, el 10 de mayo de 2021 el intendente besó los pechos de la víctima y la tocó por encima de la ropa, mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, Espinoza intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa, mientras insistía en que le practicara sexo oral.

La víctima logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar diciendo: "Bueno, listo. Ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

Fernando Espinoza se defendió de la denuncia

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se defendió de las denuncias por abuso sexual y, a través de un comunicado que emitió el partido bonaerense, afirmó que se trata de una acusación "absolutamente falsa".

En el mismo escrito se asegura que "nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto".

En el comunicado, desde La Matanza aclararon el estado de la denuncia. "Respecto de la situación judicial del intendente Fernando Espinoza, dictada en primera instancia, es decir que no está firme y se encuentra en etapa de apelación, se informa que no se abundará en detalles relacionados con la causa, ya que está a consideración de la Cámara y no corresponde exponer sus circunstancias", expresaron.

Fernando Espinoza Fernando Espinoza.

En tal sentido, afirmaron que la demanda contra el intendente es falsa, ya que marcaron que "sin embargo, debe dejarse sentado sin lugar a ninguna duda que se está ante una denuncia absolutamente falsa, tal como fue entendido por los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que pidieron el sobreseimiento de Fernando Espinoza en esta misma causa".

En tanto, detallaron cuándo se solicitó sobreseer al intendente. "La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante. Sin embargo, en ambas ocasiones y a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto", señalaron.

"Teniendo en cuenta que estamos ante una medida judicial que no está firme, este es un dato a considerar", agregaron en esta línea.

Por último, sostuvieron que la demanda de Melody Rakauskas es falsa: "Y ahora, sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios, precisamente en este momento del país, con los mismos elementos de juzgamiento y en el mismo expediente, sorpresivamente se sigue tramitando la causa. Para que quede claro: nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto. Se trata de una mentira armada. Dejemos actuar a la Justicia".

La ministra de Mujeres y Género bonaerense pidió "una resolución con celeridad"

La ministra de Mujeres y Género bonaerense, Estela Díaz, pidió que "una resolución con celeridad" en la causa de la denuncia contra Espinoza.

En diálogo con AM 530, Díaz manifestó que "no conoce los detalles puntuales de la situación" de la denuncia contra el intendente de La Matanza y expuso que su cartera "está a disposición para acompañar" a la denunciante porque "siempre acompañan a las víctimas".

"Hay un proceso judicial en curso y pedimos que se juzgue con perspectiva de género, que se garantice el acceso a la justicia y manifestar también una gran preocupación porque esto fue hace tres años", agregó en esta línea.