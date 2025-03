Tras el escándalo en el Congreso, Fran Fijap cargó contra Facundo Manes: "Es un muerto político"

Tras haber aparecido en los videos donde Caputo le da una palmada en el pecho al diputado y lo amenaza en los pasillos del Congreso, Fijap intentó tomar distancia de la situación y aclaró: "Con Santiago no tengo relación".

Caputo Manes

"Todos los medios fueron unos operadores ya que no mostraron los otros videos donde se ve claramente que hay una persona que me pegó de atrás en la espalda y esa es mi reacción, pido disculpas. El manotazo no lo tendría que haber dado, pido disculpas", referenció el youtuber sobre la secuencia donde se lo puede ver tapando con su mano un teléfono celular que intentaba registrar lo sucedio.

En el mismo sentido, remarcó en una entrevista con TN: "Pasa eso porque me pegan para sacarme del lugar y doy el manotazo. Me pasó un montón de veces en las coberturas que hago. No es que yo lo hago para tapar algo".

Cuál fue la amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes tras la apertura de sesiones ordinarias

El asesor presidencial Santiago Caputo amenazó al diputado nacional de Democracia para Siempre Facundo Manes luego de que el mandatario Javier Milei brindara un discurso en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Milei atacó al diputado nacional en medio de su discurso en el Congreso y enfatizó "léela Manes, te va a hacer bien", disparó el libertario cuando el diputado radical levantó con las manos una Constitución Nacional al grito de "léanla" y apuntando al gabinete de ministros.

Entonces, el jefe de Estado se mostró envalentonado y a los gritos agregó otra frase, refiriéndose a la profesión del radical: "Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada". Luego, continuó lo cuestionó por criticar al Gobierno: "Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertario a kirchnerista como hiciste vos, Manes". "Te falta mucha teoría política", señaló.

En tanto, tras la discusión con el jefe de Estado, Caputo intimidó al diputado nacional de Democracia para Siempre. "Ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima", advirtió.