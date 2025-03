Tras las agresiones a Manes, diputado radical denunció que Agustín Romo lo amenazó con "cagarlo a trompadas"

"El legislador Romo me gritó que me iba a cagara a trompadas en la puerta del Congreso", reveló el diputado radical Pablo Juliano.

"No hubo agravios ni faltas de respeto, pero si lo hubo en manos del asesor presidencial en los pasillos y en nuestra propia casa. Esto es gravísimo", expresó Juliano y agregó que tras la sesión Caputo bajó "vertiginosamente" tres pisos para buscar a Manes.

También confirmó que el asesor presidencial le gritó a su compañero de bloque "ya me vas a conocer, vos no estás limpio" a modo de amenaza cuando todavía ambos estaban dentro del recinto.

Luego dijo que él también fue amenazado por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo. "El legislador Romo me grita a mi ´vení que te voy a cagar a trompadas en la puerta del Congreso´y yo le contesto ´ustedes los mantones conservadores siempre lo mismo´", comentó.

Manes sobre Caputo: "Me amenazó el hombre más poderoso de la Argentina que maneja la SIDE, la AFIP y los trolls"

Manes sostuvo este domingo que después de la Asamblea Legislativa lo "amenazó el hombre más poderoso de la Argentina que maneja la SIDE, la Afip y los trolls", en referencia a Caputo.

Además ratificó que por ese motivo realizará el miércoles próximo una denuncia en la Justicia contra el asesor presidencial. En declaraciones a A24, Manes relató los sucesos del sábado último, cuando se retiraba de la Asamblea Legislativa de apertura de la sesiones ordinarias.

Dijo que, tras la sesión, se enfrentó cara a cara con Caputo y con un troll que estaba cerca del funcionario. El intercambio sucedió luego de que el neurocirujano le mostrara una Constitución al presidente Javier Milei cuando éste exponía sobre los pliegos de jueces que iba a mandar al Senado.

Sobre Caputo, el diputado de Democracia Siempre, una bancada que se separó de la UCR, dijo que "todo el mundo sabe que es el hombre más poderoso, que maneja los servicios de inteligencia, que en Argentina los servicios de inteligencia siempre se usaron para perseguir a los argentinos... Para pagar periodistas, para perseguir a opositores, para inventar causas judiciales".

En ese sentido, detalló que cuando estuvo cara a cara con Caputo le "dijo básicamente que le iba a tirar todo el Estado encima". "Me dijo que lo iba a a escuchar, que yo no estoy limpio y yo le respondí que estoy limpio", dijo y añadió: "Caputo parece más poderoso que Milei. Y esa persona me amenazó, fue evidente".

Señaló que si eso le pasó a un diputado "imagínate cómo un periodista honesto en el país hoy investiga al poder o un policía honesto que quiere desarmar a una policía corrupta, cómo un juez puede investigar si a un diputado nacional, el día de la Asamblea Legislativa, con las cámaras lo amenazan y le pegan físicamente".

Añadió que el "ambiente era hostil porque lo único que yo sentía era que éramos opositores reales a Milei los 4 o 5 del bloque de Democracia para Siempre". Relató que salió solo del recinto porque sus pares de bloque Pablo Juliano, Dayna Tavela y Marcela Coli se quedaron atrás. "Agarro un pasillo para irme, y de la escalera veo como una patota, como una barrabrava, vi una banda, con Caputo sacado, desaforado, y me pechea".