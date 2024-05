Tras el conflicto diplomático, España oficializó el retiro de su embajadora en Argentina

La normativa añade que la decisión se tomó "a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de mayo de 2024".

En medio de su larga exposición, Milei lanzó un guiño al auditorio español, al referirse a gente "atornillada al poder" que "aun cuando tenga a la mujer corrupta, sucia, y se tome cinco días para pensarlo", en alusión a la acusación que sufrió Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En aquel entonces, ante la supuesta causa por corrupción contra su esposa, el presidente brindó una conferencia de prensa en la que anunció que seguirá como líder del Poder Ejecutivo y aprovechó para denunciar una "campaña de descrédito".

La frase no pasó inadvertida para las altas esferas españolas, lo que generó un fuerte revuelo. Durante la intervención de Sánchez en el foro económico CREO, el líder socialista le exigió al Presidente argentino que pida disculpas públicamente y sostuvo que es "plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino".

"Lo que vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes", remarcó Sánchez.

En cambio, señaló, el exabrupto de Milei "sí habla del riesgo que representa esta Internacional Ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia".

Es por ello que el funcionario Albares comentó que “las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún ‘show'”.

España: la Justicia rechazó archivar la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez

Luego que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitara archivar la investigación abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente de España Pedro Sánchez, la Justicia local rechazó dicho pedido en la causa por corrupción.

Según indicó el tribunal de Madrid, “existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo”, que son “algo más que simples sospechas” y que estas son “suficientes” para que la investigación preliminar continúe. La decisión, tomada a pesar de un reciente informe de la Guardia Civil que no vio delito, va en contra del criterio de la Fiscalía, que el 25 de abril había pedido “el archivo de la causa”.

La medida del tribunal es un revés político para Sánchez, ya que la oposición de derecha afirma que esta investigación refuerza sus acusaciones de corrupción contra el mandatario socialista y su Gobierno.

La investigación contra Begoña Gómez por posible corrupción y tráfico de influencias fue abierta ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa.

Según el medio digital que reveló la investigación, El Confidencial, las pesquisas se centran en los presuntos vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para su rescate.