Trabajadores de la cultura organizarán un cacerolazo nacional contra el DNU y la Ley Ómnibus

El paquete de reformas que envió el ejecutivo al Congreso incluye el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

A través de un comunicado, desde Unidos por la Cultura -un espacio federal integrado por distintas organizaciones, grupos y trabajadores de la cultura independiente- advirtieron que el DNU pretende darle a Milei la facultad de legislar "de espaldas al Congreso" como si el presidente "fuera una especie de monarca, con gestos autocráticos que remiten a los más oscuros años de nuestro país".

Además señalaron que la Ley Ómnibus posibilita la intervención o cierre de organismos descentralizados, el desfinanciamiento y la eliminación de fondos de asignación específica con gran peso en el fomento a la cultura.

"Cerrar el INT, y el FNA -que no se financian con impuestos nacionales- reduce a la precariedad la labor de artistas plásticos, actrices, actores, profesionales de la dirección escénica, de la escenografía, iluminación, vestuario, del baile y de la música. Además las modificaciones al INAMU, que destruyen un Ente Público No Estatal en un programa de la Secretaría de Cultura, quitando toda su ejemplaridad internacional y federal. Provoca además el cierre inminente de salas de teatro y espacios culturales en toda la Argentina", señalaron en el texto.

"Desfinanciar a la CONABIP condena al cierre a cientos de bibliotecas populares, espacios de cultura y pertenencia de miles de familias de todo el país. Pretender desfinanciar el INCAA quitándole sus ingresos convertiría a nuestro Cine, de una gran diversidad, apreciado en el mundo por su calidad y contenido, en una actividad restrictiva reservada a unas pocas empresas, concentrando aún más el mercado, reduciendo drásticamente la producción y dejando en la calle a miles de trabajadores", agregaron.

Asamblea UXC 30-12-23 (Matias Baglieto) 002.jpg Asamblea UXC 30-12-23 (Matias Baglieto)

Cacerolazo Cultural: "A la derecha no le interesa la Cultura"

En diálogo con C5N.com, Mirta Israel, actriz, integrante de Actrices Argentinas y miembro de la Coordinadora de "Unidos por la Cultura", y "Mosquito" Sancinetto, actor-actriz. docente y director/a de teatro, coincidieron en que el ajuste de La Libertad Avanza sobre el sector se debe a que a la derecha "no le interesa la cultura porque abre mentes" y "posibilita la construcción de nuevas subjetividades".

"Los proyectos neoliberales siempre atentan contra la cultura porque no les interesa. Jamás les interesó la cultura porque es motivo de abrir mente, de trabajo colectivos y de encuentro de personas. Este neoliberalismo busca solamente estar al servicio de los monopolios sin nada más", expresó Sancineto.

"Desde los sectores independientes entendemos a la cultura como el lugar que nos brinda la posibilidad de construir otras subjetividades, de contar otras historias, de pensar en una diversidad de miradas. Sin embargo, la derecha entiende a la cultura como una mercancía, no como un derecho. Ellos hablan de la meritocracia y entonces el acceso a la cultura pasa a ser una mercancía o un privilegio. Para ellos, lo que no da ganancia no sirve. Están gobernando para las mismas empresas que se beneficiaron con la dictadura militar. Estamos volviendo a los tiempos de Martínez de Hoz", agregó por su parte Israel.

"Son los mismos de siempre, los que se creen dueños del país y nos quieren decir cómo tenemos que vivir y cuánto tenemos que pagar por los comestibles, los remedios, la comida. Para ellos la cultura es algo menor. Nunca agarraron un libro. La Ley Ómnibus y el DNU son profundamente violentos. Nos violentan porque se meten con nuestras vidas y con nuestras existencias. Lo poco que uno ganaba ahora es insignificante ante los precios que día a día siguen aumentando", puntualizó Sancineto.

Israel indicó que el paquete de medidas de Milei propone "un fuerte ajuste contra la cultura y contra todos los derechos consagrados" y advirtió que, por ejemplo, el cierre del Instituto Nacional del Teatro significaría "la muerte de los teatros independientes".

"No hay teatro independiente que no reciba el aporte o el apoyo del Instituto Nacional de Teatro. Hay un montón de festivales, de programas educativos, de actividades que se realizan gracias al Instituto que generan trabajo para un montón de personas. Sin el Instituto no va a haber teatro independiente, que es más accesible, y la gente va a estar condenada al teatro comercial", señaló.

Ante esta situación, la actriz instó a los legisladores que "legislen a favor del pueblo" y rechacen por completo el DNU y la Ley Ómnibus propuesta por el poder ejecutivo. "Queremos que respondan así al reclamo que desde todo el país les hacemos y crece cada día en las calles".

En tanto, Sancineto convocó a la sociedad a "tomar las calles" para defender sus derechos. "Tiene que haber una fuerte reacción de la sociedad. No tenemos otra oportunidad. Tenemos que salir a protegernos de estos caníbales con traje y corbata. Yo creo que vienen meses muy duros pero tenemos que afrontarlos con la unión de las fuerzas populares con todas las medidas posibles, como cacerolear y tomar las calles".

Puntos de encuentro en las distintas provincias del Cacerolazo Cultural

Unidos por la Cultura confirmó que se realizarán cacerolazos en los siguientes puntos del país: