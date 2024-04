Trabajadores del INDEC realizaron un "semaforazo" contra los despidos de Javier Milei

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ate Indec (@ateindec)

También señaló que existen mucha precariedad laboral sin pasar a planta permanente, monotributistas que hace seis meses no cobran con aumento con salarios congelados: "La situación es crítica". La manifestación es pacífica, la multitud corta la calle con carteles cuando el semáforo se pone en rojo, mientras que desocupan el lugar y suben a la vereda cuando se abre el tránsito.

En el marco de la jornada nacional de lucha que plantearon los sindicatos, el "semaforazo" duró hasta las 14:30 apróximanente. La protesta no reúne solo a personal del INDEC, sino que otras personas se acercan a participar: "Nosotros somos la casta. No me di cuenta, soy jubilada y gano la mínima", explicó una mujer.