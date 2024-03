Tildan a Javier Milei de "presidente troll" en Francia por su uso de las redes sociales

El artículo, enviado a medios de todo el mundo, rescata que "desde su asunción el 10 de diciembre hasta el 10 de febrero, Milei dio unos 14 mil 'me gusta' e hizo 4.364 publicaciones, de las que solo 111 fueron propias y el resto retuits" .

"Básicamente las redes sociales las uso en el desayuno, en el momento del almuerzo y a la noche", había contado Milei en una entrevista al canal La Nación +, y agregó: "En los viajes me pongo un poco más intenso".

Para Ernesto Calvo, politólogo argentino radicado en Washington, la estrategia digital del Presidente "toma una página del libreto" de Trump, aunque consideró que la comunicación del argentino es "más errática que la que se vio en Estados Unidos".

Javier Milei, el presidente tuitero: insultos y confirmaciones de medidas oficiales a través de las redes sociales

"Milei encarna el perfil del troll influencer en sintonía con la cultura digital actual", sostuvo el sociólogo Silvio Waisbord en un ensayo publicado en la revista Anfibia.

"Los trolls humillan a otros, adversarios y cualquiera que se cruce. Son provocadores que disfrutan insultar y menospreciar. Trafican en ironías y sarcasmo que reflejan sentirse superior a sus blancos", añadió.

AFP recordó cuando, tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso, Milei publicó listas de los diputados que votaron en contra, con sus nombres y fotos, los trató de "delincuentes" y calificó al Parlamento de "nido de ratas".

Luego dio "me gusta" a publicaciones que exigían la renuncia de dos funcionarios señalados como "traidores". La salida de ambos fue confirmada horas después.

Embed - JAVIER MILEI y las REDES SOCIALES: ¿cuántas HORAS pasa en TWITTER?

Otro episodio recordado es cuando dio "me gusta" al posteo que anticipaba el cierre del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro, a fines de enero, lo que lo convirtió en el primer integrante del Gabinete en irse.

"Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata", enunciaba la publicación del usuario @BetoMendeleiev_, que contó con el like presidencial.

Desde AFP destacaron la expresión "no la ven": "Un lema surgido en las redes sociales que los seguidores de Milei instalaron en el discurso público. Refiere a aquellos que, desde la oposición, no entienden o no valoran el rumbo tomado por el Gobierno".

Para la agencia francesa, "tanto los autoelogios a su gestión, que lo ponderan como 'el mejor presidente de la historia', como los ataques a opositores se reproducen en un contexto de aumento de la conflictividad social".