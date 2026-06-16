16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El peor marzo desde la pandemia: cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año

Según Fundar, el tipo de cambio bajo, los costos elevados y la apertura acelerada profundizaron el deterioro del entramado productivo. Comercio, industria y gastronomía concentraron las pérdidas, mientras el Gobierno enfrenta un escenario de destrucción empresarial comparable al de 2020.

Por
sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:ES-AR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA>Comercio es el rubro que más empresas perdió durante marzo. 
Comercio es el rubro que más empresas perdió durante marzo. 

Un informe del monitor mensual de empresas de Fundar reveló que en marzo de 2026 cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año. De acuerdo al organismo, el tipo de cambio bajo, los costos elevados y la apertura acelerada profundizaron el deterioro del entramado productivo siendo los rubros de comercio, industria y gastronomía los que concentraron las pérdidas.

Javier Milei en la Fundación Faro.
Te puede interesar:

En medio de las tensiones por Adorni, Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de destrucción empresarial comparable a la de la pandemia. El contraste con las apenas 257 firmas que bajaron la persiana en febrero marcó una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo. Desde noviembre de 2023 ya desaparecieron 26.448 compañías.

Tras la tregua estacional de febrero, marzo volvió a mostrar cifras alarmantes que reflejan la profundidad de la crisis, aun cuando la actividad creció 3,5% respecto del mes anterior. Por su parte, el director de Economía de Fundar Guido Zack señaló que la crisis que atraviesa el sector empresarial está netamente vinculada a las decisiones del gobierno de Milei y Luis Caputo.

“Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, expresó.

Informe Fundar

Según el informe en marzo, los sectores más afectados fueron Comercio (-1.042 empresas), Industria (-320), Transporte y almacenamiento (-280) y Alojamiento y restaurantes (-200). En contraste, algunos rubros como servicios personales (+160), actividades administrativas (+71), construcción (+22) y salud (+33) mostraron aumentos. Los datos son obtenidos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que considera “empresa” a cualquier persona o sociedad que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, excepto el trabajo doméstico.

En comparación con marzo de 2025, hay 14.203 empresas menos, lo que equivale a una caída del 2,8%. Entre los cierres más relevantes figuran firmas como Citroën, que trasladó su producción a Brasil y Uruguay; Leval S.A., histórica metalúrgica con más de 50 años de actividad; y una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Daniel Osorio Peñaloza empresario y amigo de Martín Menem. 

Capturaron en José C. Paz a la presunta asesina del empresario ligado a Martín Menem

Javier Milei será premiado en Francia.

Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

Manuel Adorni y Javier Milei.

Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni por el escándalo y cargó contra las "operaciones"

Javier Milei en España.

Mientras persisten las tensiones con Pedro Sánchez, Milei volverá a España para reunirse con empresarios

A pesar de las denuncias, Milei continúa respaldando a su jefe de Gabinete.

Caso Adorni: ¿por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Rating Cero

Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

El padre del influencer hizo un duro descargo sobre el siniestro en donde murió su hijo.

El padre del youtuber Gaspi cree que fue un atentado en Brasil: "No fue un accidente"

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

Siciliani y Suar estuvieron con su hija en la avant premiere de Mazel Tov.

Los emotivos posteos de Adrián Suar y Griselda Sicilianni para celebrar el cumpleaños de su hija Margarita

El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.
play

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

últimas noticias

Javier Milei en la Fundación Faro.

En medio de las tensiones por Adorni, Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro

Hace 6 minutos
Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

Hace 13 minutos
Los transportistas soportan temperaturas bajo cero a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Cortes de rutas en Bolivia: hay más de 5.000 camioneros varados, sin comida ni agua

Hace 34 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio

Hace 45 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de junio

Hace 50 minutos