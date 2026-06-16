El peor marzo desde la pandemia: cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año Según Fundar, el tipo de cambio bajo, los costos elevados y la apertura acelerada profundizaron el deterioro del entramado productivo. Comercio, industria y gastronomía concentraron las pérdidas, mientras el Gobierno enfrenta un escenario de destrucción empresarial comparable al de 2020. Por Agregar C5N en









Comercio es el rubro que más empresas perdió durante marzo.

Un informe del monitor mensual de empresas de Fundar reveló que en marzo de 2026 cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año. De acuerdo al organismo, el tipo de cambio bajo, los costos elevados y la apertura acelerada profundizaron el deterioro del entramado productivo siendo los rubros de comercio, industria y gastronomía los que concentraron las pérdidas.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de destrucción empresarial comparable a la de la pandemia. El contraste con las apenas 257 firmas que bajaron la persiana en febrero marcó una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo. Desde noviembre de 2023 ya desaparecieron 26.448 compañías.

Tras la tregua estacional de febrero, marzo volvió a mostrar cifras alarmantes que reflejan la profundidad de la crisis, aun cuando la actividad creció 3,5% respecto del mes anterior. Por su parte, el director de Economía de Fundar Guido Zack señaló que la crisis que atraviesa el sector empresarial está netamente vinculada a las decisiones del gobierno de Milei y Luis Caputo.

“Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, expresó.

Informe Fundar Según el informe en marzo, los sectores más afectados fueron Comercio (-1.042 empresas), Industria (-320), Transporte y almacenamiento (-280) y Alojamiento y restaurantes (-200). En contraste, algunos rubros como servicios personales (+160), actividades administrativas (+71), construcción (+22) y salud (+33) mostraron aumentos. Los datos son obtenidos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que considera “empresa” a cualquier persona o sociedad que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, excepto el trabajo doméstico.