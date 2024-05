Sergio Ziliotto criticó la fusión de Interior y Jefatura de Gabinete: "Marca la importancia que le da el Gobierno al federalismo"

El gobernador de La Pampa denunció que el Ejecutivo nacional "se está apropiando de recursos que no le pertenecen; vemos a diario su frase de cabecera, 'voy a fundir a las provincias'".

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, criticó la desaparición del Ministerio del Interior, cuyas funciones pasan a la órbita de la Jefatura de Gabinete . "Marca a simple vista la importancia que le da el Gobierno al federalismo" , definió. Además, denunció que el Ejecutivo nacional "se está apropiando de recursos que no le pertenecen; vemos a diario su frase de cabecera, 'voy a fundir a las provincias'".

La fusión de Interior y la Jefatura de Gabinete "marca a simple vista la importancia que le da el Gobierno al federalismo: el menosprecio a la quita de recursos, a tratar de inviables a los estados provinciales, como si en las provincias no vivieran argentinos". "Tiene que ver con un modelo de país unitario, centralista, con una economía al servicio de la centralidad y de la acumulación de poder", sentenció, en diálogo con Radio 10.

"La gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta, el Presidente tiene tanta representatividad como tenemos los gobernadores, los intendentes, los senadores y diputados, y en ese marco está el equilibrio de la fuerza, por eso la Constitución Nacional fija un sistema federal como organización política del país. En ese sentido, todos los llamados del Gobierno al diálogo tienen que ver con imponer", planteó.

"Hoy el Presidente se está quedando con recursos que no son discrecionales. Ese relato que el Gobierno trata de imponer de que son recursos discrecionales y en virtud de eso el Presidente puede tomar las decisiones que crea convenientes no es cierto. Son recursos de las provincias, más allá de si son automáticos o no", subrayó el mandatario provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1795221608547733896



Presentamos demanda ante la CSJ para que el Gobierno nacional deje de apropiarse de… pic.twitter.com/eJ3ubPkb0k — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) May 27, 2024

"Todos están anclados en pactos federales, leyes, convenios, en el marco de la Ley de Coparticipación. No estamos exigiendo nada más que lo que nos corresponde. Después, el Presidente con los recursos propios puede fijar sus políticas públicas. Pero mientras tanto, con nuestros recursos, no. Hoy vemos diariamente la frase de cabecera del Presidente, 'voy a fundir a las provincias'. Claramente hay un ahogo financiero cada vez más grande, más allá del diálogo que tengamos", agregó.

Ziliotto detalló que "nos están adeudando $40 mil millones. Lo que hemos detectado, algo inédito, es que la plata de las provincias está, $400 mil millones, que el Gobierno está utilizando para otra cosa, no para transferirlos a las provincias. Se está apropiando de recursos que no le pertenecen. Somos un país federal, le guste o no le guste".

Al respecto, reveló que este lunes la provincia presentó una demanda con patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "reclamando que se aplique lo que manda la Constitución. Si no están de acuerdo con lo que dice la Constitución hay mecanismos para cambiarla, no atajos como la Ley Bases".

En cuanto a la situación de las cuentas provinciales, señaló: "Históricamente tenemos equilibrio fiscal, para nosotros es innegociable. Antes de que asumiera Milei teníamos fondos anticíclicos, reservas. Hoy eso está prácticamente agotado. Es un día a día de juntar recursos para cumplir con obligaciones básicas: salud, educación, seguridad y justicia, que en la enorme mayoría son prestadas por las provincias".

"Hemos tenido que dejar de lado una política agresiva, desde una concepción ideológica, de cómo el Estado debe intervenir en el mercado para potenciar la economía. Hoy un 20% del presupuesto provincial de La Pampa se gasta en intervenir en la economía, vía fomento de la actividad productiva, consolidación de nuevos mercados internacionales y esa política pública que genera actividad que es la obra pública. En eso nos hemos tenido que restringir", lamentó.