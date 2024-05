Guillermo Francos: "Javier Milei me pidió darle empuje a la gestión"

El reemplazante de Nicolás Posse aseguró que está buscando consensos para sacar adelante la Ley Bases y que su cargo no depende de su aprobación. Por otro lado, no descartó que haya más modificaciones en los próximos días. Antes de la misma encabezó la primera reunión de gabinete en su nuevo rol.

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio este martes su primera conferencia de prensa en su nuevo cargo, en la que expresó que "Javier Milei me pidió darle empuje a la gestión" . Además, aseguró que está buscando consensos para sacar adelante la Ley Bases y que su cargo no depende de su aprobación, a la vez que descartó que haya más modificaciones en los próximos días.

Sobre su nuevo puesto, Francos refirió que "el Presidente me ha pedido darle empuje a la gestión en coordinación con la situación política, estamos transitando un camino de búsqueda de consenso para aprobar una ley que está en el Senado, que ahora mismo voy a ir al Congreso a conversar con la vicepresidenta de la Nación para ver el avance y conversar con los presidentes de los bloques.

"El ingeniero Posse ha tenido a su cargo de la puesta en funcionamiento de la gestión de gobierno y me toca a mí continuarla", expresó, y anticipó que algunos funcionarios bajo su ala podrían dejar sus puestos, aunque aclaró: "No puedo decir ahora las gestiones que van a cambiar".

Desde mi nuevo rol, mantuvimos un primer encuentro junto con integrantes del Gabinete.



Agradezco al presidente @JMilei por la confianza depositada para estar al frente de la Jefatura de Gabinete.

"No puedo decir que mi gestión esté supeditada a la Ley Bases, nuestro espacio político cuenta con una minoría parlamentaria muy marcada, con lo cual no es solamente la decisión de nuestro gobierno sino que requiere de las voluntades de otros sectores políticos. No sería propio, acabo de asumir el cargo, no me puedo poner un límite tan cerca", planteó.

"Con respecto al futuro de Posse, quiero aclarar que tengo una relación con él desde hace tiempo, creo que es una persona valiosa y puede cumplir funciones para el Gobierno en el área que encontremos y acordemos con él en los próximos días. Él sigue perteneciendo a este espacio y apoyando al Presidente desde el lugar que le toque, sea público o privado", afirmó.

Francos volvió a confirmar las versiones que aseguran que Federico Sturzenegger se uniría formalmente al Ejecutivo. "Es una decisión del Presidente que se incorpore al Gabinete en un ministerio cuyo nombre se va a resolver en los próximos días pero que va a tener que ver con la modernización del Estado y desregulación económica", señaló.

"El jefe de Gabinete es un coordinador de los ministros, quizá por la forma en que nosotros asumimos el gobierno, con una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de Gabinete que yo creo que deberían distribuirse en los distintos ministerios", sostuvo.