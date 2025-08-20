20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada

Mientras el Congreso debate los vetos y decretos que marcarán su gestión, el Presidente eligió pasar la tarde escuchando ópera en Casa Rosada, ajeno a la crisis económica y social que golpea a millones de argentinos.

Por
Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos

Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se refugia en la ópera en Casa Rosada

Mientras que la Cámara de Diputados discute los vetos y decretos más controvertidos de su gestión, Javier Milei, junto a su hermana Karina, eligió dedicar la tarde a escuchar ópera en el patio central de la Casa Rosada.

El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.
Te puede interesar:

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Según informó presidencia, el mandatario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron del evento musical organizado por Casa Militar, al que se sumó Pablo Boggiano, con la actuación de la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

En redes sociales, el periodista de C5N Lautaro Maislin describió en su cuenta de X, que el Presidente eligió pasar la jornada abstraído del clima político y social en el Congreso, donde en el recinto el oficialismo puede volver a sufrir una nueva derrota legislativa.

Milei opera

La Fanfarria del Alto Perú y la Filarmónica del Ejército interpretaron piezas clásicas como el Brindis de La Traviata y Nessun dorma de Turandot, además de bandas sonoras de Hollywood como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.

La dirección estuvo a cargo del maestro Pablo Boggiano, hermano de Miguel, un economista cercano a Milei. Mientras el mandatario disfrutaba del espectáculo, cientos de personas se concentraron en la plaza del Congreso para reclamar en contra de los vetos de Milei en discapacidad, jubilaciones y moratoria previsional.

image

Qué se debate en el Congreso

En una extensa sesión, los legisladores ya rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que actualiza los aranceles del sistema de prestaciones y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio.

En la jornada también debatirán:

  • Mantener el aumento jubilatorio de 7,2% que lleva el bono de $70.000 a $110.000 y define actualizaciones por inflación.
  • La distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación.
  • La conformación y puesta en funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA
  • Los diferentes proyectos que buscan modificar el huso horario en verano.
  • La actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.
  • Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido.
  • La emergencia por Bahía Blanca y la creación del fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados por las inundaciones.
  • La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

play

Los audios del escándalo por coimas que involucra a Javier Milei y su hermana Karina

play

Duro golpe para Milei: Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, denunciados por el cobro de retornos.

Denunciaron a Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios por recibir coimas de laboratorios

Jubilados, las principales víctimas del ajuste de Javier Milei

Jubilados, las principales víctimas del ajuste de Milei

play

Antes de la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que consideraba un aumento en las prestaciones de discapacidad

Rating Cero

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

Las novedades sobre la relación más escandalosa del momento

Cuál es el famoso actor que inició el divorcio mientras presenta una nueva novia

últimas noticias

Marcela Pagano es una de las diputadas que dejó el bloque de LLA.

Se rompió el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos

Hace 17 minutos
En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Hace 19 minutos
Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se refugia en la ópera en Casa Rosada

Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada

Hace 29 minutos
El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Hace 46 minutos
Aumentaron un 80% las importaciones de China en la primera mitad de 2025

Aumentaron un 80% las importaciones de China en la primera mitad de 2025

Hace 55 minutos