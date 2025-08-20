Cuál es el famoso actor que inició el divorcio mientras presenta una nueva novia En medio de un proceso legal que cambia el rumbo de su presente personal, su nombre vuelve a estar en boca de todos por un inesperado anuncio.







Cómo es la historia de Drake Bell: de pedir el divorcio a presentar una nueva novia - Drake Bell y su nueva novia Drake Bell vuelve a estar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por su carrera artística. El actor y cantante estadounidense, conocido desde su paso por Drake & Josh, inició un proceso legal que marca un giro importante en su vida personal y que ya está generando repercusiones en su entorno familiar.

La noticia no solo sorprendió por el trasfondo judicial, sino también por los detalles que él mismo eligió compartir públicamente sobre su presente sentimental. En paralelo, su vínculo con México (país donde pasa largas temporadas y mantiene proyectos profesionales) suma un matiz especial a esta nueva etapa.

“Ella es productora, graba discos en un estudio, es grandioso”, comentó el actor, dejando en claro que no revelará su identidad, al menos por ahora.