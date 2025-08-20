20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Aumentaron un 80% las importaciones de China en la primera mitad de 2025

El incremento genera una gran preocupación por el deterioro de la industria argentina. La entrada masiva de bienes terminados del gigante asiático se da en un contexto de caída productiva local.

Por
Aumentaron un 80% las importaciones de China en la primera mitad de 2025

Las importaciones de China registraron un aumento del 80% en el primer semestre de 2025, un crecimiento que genera una gran preocupación por el deterioro de la industria nacional. El dato surge de estimaciones privadas que destacan la entrada masiva de bienes terminados del gigante asiático en un contexto de caída productiva local.

El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.
Te puede interesar:

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Según publicó Ámbito, solo en el primer semestre se importaron mercaderías chinas por u$s8.297 millones, casi 80% más que en el mismo período de 2024.

Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió en su último informe sobre la existencia de "una mayor competencia frente a la importación de bienes terminados". Y estimó que durante la primera mitad del año las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los u$s5.268 millones, una suba de 32% contra 2023.

Sin embargo, la actividad industrial se ubicó un 10% por debajo de ese año, de acuerdo a sus mediciones. Este retroceso, que acumula cuatro meses consecutivos, llevó a la industria a operar en niveles mínimos no vistos en casi dos décadas.

El informe de la UIA señaló además que "otro de los rubros importados que registraron una suba considerable fueron los bienes despachados mediante servicios postales (courier), que registraron una suba de 42% contra 2023".

Según la balanza comercial de julio que publicó INDEC este miércoles, las importaciones alcanzaron durante el mes pasado fueron de u$s6.738 millones, una suba del 17,7% interanual. De ese total, uno u$s1.455 millones correspondieron a China, un salto del 48,1% contra julio del año pasado.

La tensión entre la entrada de productos importados y la producción nacional se hizo evidente con el caso de la siderúrgica Acindar. En julio, la compañía suspendió la producción en su planta de Villa Constitución por un mes. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la decisión se tomó tras la importación de acero chino, lo que resalta la difícil competencia que enfrenta la industria local.

El contraste entre el comercio exterior y la producción es marcado. Las exportaciones industriales crecieron un 5,1% en julio, alcanzando los $5.981 millones en lo que va del año. Sin embargo, este dato positivo se ve eclipsado por el masivo ingreso de productos chinos, que solo en julio registraron un salto del 48,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Noticias relacionadas

De acuerdo con los datos relevados, el ticket promedio por compra fue de $$102.449.

El e-commerce aumentó en un 79% su facturación en el primer semestre del año

En junio, la actividad económica cayó un 0,7% mensual por segundo mes consecutivo

En junio, la actividad económica cayó un 0,7% mensual por segundo mes consecutivo

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

El ofrecimiento fue iniciativa de Scott Bessent, quien lo hizo pública en ocasión de su viaje a la Argentina

El Gobierno negocia un swap con el Tesoro de los Estados Unidos

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 

Dólar, tasas y el factor externo: los escenarios que vislumbra el mercado de cara a las elecciones

Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Rating Cero

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

Las novedades sobre la relación más escandalosa del momento

Cuál es el famoso actor que inició el divorcio mientras presenta una nueva novia

últimas noticias

El Senado sesionará este jueves a las 11.

Tras los vetos rechazados en Diputados, el Senado sesiona el jueves para avanzar con la emergencia pediátrica y universitaria

Hace 4 minutos
Marcela Pagano es una de las diputadas que dejó el bloque de LLA.

Se rompió el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos

Hace 19 minutos
En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Hace 21 minutos
Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Javier Milei se refugia en la ópera en Casa Rosada

Mientras el Congreso debate sus vetos y decretos, Milei se puso a escuchar ópera en Casa Rosada

Hace 31 minutos
El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Hace 48 minutos